Bir kez daha sallandı! Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem yaşandı Merkez üssü Göksun ilçesinde saat 15.54'te derinliği 7 kilometre olan yeni bir deprem meydana geldi.

Türkiye, 6 Şubat'tan bu yana deprem felaketi ile mücadele ediyor. 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden toplam 11 il etkilendi. Büyük yıkımların ve 49 bini aşkın can kaybının yaşandığı afet bölgesinde yaralar sarılmaya devam ederken, artçı sarsıntılar durmak bilmiyor. Sık sık sallanan kentlerde, deprem korkusu devam ediyor. Bu kez 4.4 büyüklüğünde sallandı Son olarak Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yeni bir depremi duyurdu. Merkez üssü Göksun ilçesinde saat 15.54'te 4.4 büyüklüğünde deprem yaşandı. Yapılan açıklamada, depremin derinliğinin 7 kilometre olduğu belirtildi. 15.56'da ise 4.1 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha meydana geldi.