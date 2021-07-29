Bir kişi hayatını kaybetti! Antalya Manavgat'taki yangın neden çıktı? Manavgat yangını sabotaj mı kaza mı?

Bir kişi hayatını kaybetti! Antalya Manavgat'taki yangın neden çıktı? Manavgat yangını sabotaj mı kaza mı?

Manavgat'taki yangının nasıl başladığı ilk andan itibaren akıllarda soru işareti yarattı. Yangının neden çıktığını merak eden vatandaşlar, Manavgat yangını sabotaj mı kaza mı? sorusuna yanıt arıyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinden gelen yangın haberi, Türkiye'yi üzüntüye boğdu.

Bölgede 4 farklı noktada yangın çıktı. Yangın şiddetli rüzgar nedeniyle hızla yayılarak mahalle ve köylere kadar indi.

Yangına havadan ve karadan müdahale başlarken 4 mahalle boşaltıldı. Devlet hastanesinde ise ayakta hasta kabul edilmiyor.

Bölgede göz gözü görmezken, yangının 4 ayrı yerden çıkması sabotaj iddialarını gündeme getirdi. Bu noktada Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yangının çıkış nedeniyle ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Öte yandan yangınla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. İşte Manavgat'taki yangınla ilgili tüm detaylar...

SAAT 12.00'DE BAŞLADI

Antalya'nın Manavgat ilçesi Yeniköy Mahallesi çöplük yolunda, 28 Temmuz 2021 Çarşamba günü saat 12.00'de çıkan ve rüzgarın etkisiyle hızla yayılan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

4 FARKLI NOKTADA YANGIN

Manavgat'taki yangının 4 farklı noktada başladığı ve poyraz nedeniyle hızla yerleşim yerlerine ilerlediği bildirildi. Yangının 4 farklı noktadan çıkması sabotaj iddiasını da gündeme getirdi.

MANAVGAT'TAKİ YANGIN NEDEN ÇIKTI, SABOTAJ MI KAZA MI?

Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit yaptığı açıklamada, yangının çıkış nedeniyle ilgili değerlendirmede bulundu.

Yiğit, "Bu konuda net bir şey söylemek mümkün değil. Sebebi ile ilgili yoğun bir çalışma söz konusu. Sebebini yetkililer açıklayacak." ifadelerini kullandı.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI: DÜŞÜNDÜRÜCÜ

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yaptığı açıklamada sabotaj durumunun olabileceğine dikkat çekti. Böcek, "Ben bugüne kadar böyle bir yangın görmedim. Düşündürücü olan 4 ayrı bölgede çıkmış olmasıdır. Şu anda tüm itfaiye ekibimiz orada. Herkes elinden geldiğinde havadan karadan söndürme işlemleri yapılıyor. Bir taraftan 4 mahallemizdeki vatandaşlarımızın evleri boşaltılıyor. İnşallah kısa zamanda can kaybı olmadan bu yangın söndürme işlemi gerçekleştirilmiş olur. 4 ayrı yerde yangın var, hepsini kontrol altına almaya çalışıyoruz. Tahliye işlemleri hızla devam ediyor, aşırı derecede bir duman var, gereği yapılıyor. Herkes burada, sayın Bakan da geliyor, az sonra o da Manavgat'ta olacak. Can kaybı bilgisi henüz yok, olmayacaktır inşallah." dedi.

1 KÖY TAMAMEN YANDI

Antalya'nın Manavgat ilçesi Yeniköy Mahallesinde çıkan yangın Evrenseki'ye ulaştıktan sonra 1 köyün yüzde 100'ü bir köyün ise yüzde 50'si yandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, öğle saatlerinde ilçenin farklı noktalarında başlayan orman yangınlarının yerleşim yerlerine sıçraması, bazı evlerin zarar görmesi ve birçok vatandaşın yaralanması üzerine olayın tüm yönleriyle araştırılması amacıyla derhal soruşturma işlemlerine başlanıldığı belirtildi.

"Başsavcılığımızın talimatıyla orman yangınlarının başladığı ve güzergahındaki yerlerle ilgili kamera görüntülerinin tespiti ile diğer delilerin araştırılmasına devam edilmektedir." ifadesine yer verilen açıklamada, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle devam ettiği kaydedildi.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Antalya Manavgat'ta çıkan yangına yönelik incelemelerinin ardından açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ekiplerin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü aktardı.

Bölgedeki yaralılara yönelik tedaviler sürerken Bakan Pakdemirli, 1 kişinin de hayatını kaybettiğini açıkladı. 28 ve 29 Temmuz tarihlerinde 13 ilde meydana gelen 41 orman yangınının 31 tanesinin kontrol altında olduğunu duyuran Bakan Pakdemirli, 4 noktada çıkan Antalya Manavgat yanının da kontrol altında olduğunu belirtti.

Gece saatlerinde Akseki'de çıkan bir yangının hala devam ettiğini söyleyen Pakdemirli, ''Maalesef 1 kaybımız var. Antalya Akseki Kepezbeleni Mahallesi'nde 82 yaşında bir vatandaşımız vefat etmiştir. Buradan sizler vasıtasıyla yangın bölgesindeki vatandaşlara tekrar sesleniyoruz. Elbette malımız önemli fakat mal güvenliğinden önce can güvenliği olması lazım. Kepezbeleni Mahallesi boşaltılırken, maalesef evinde yalnız kalan amcamız vefat etmiştir. Lütfen anonslara ve bu konudaki çağrılara uyalım.'' ifadelerini kullandı.