Bir kişiyi hayattan koparan oğlunu kaçırmıştı! Eylem Tok ve oğlu hakkında yakalama kararı Lüks ciple, arızalanan ATV motorunu emniyet şeridinde kontrol eden gruba çarpan ve 1 kişinin ölümüne neden olan 17 yaşındaki sürücü ve annesi Eylem Tok hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

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DHA

Türkiye, ölümlü kaza sonrası yaşananları konuşuyor.

Oğlunun ölümlü trafik kazasına karışması sonucu gündeme gelen yazar Eylem Tok ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Olayla ilgili soruşturma sürerken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, anne ve oğlunun ifadelerinin alınması için yakalama kararı çıkardı.

Ne olmuştu?

Beş gün önce gece saat 23.30 sıralarında yaşanan olayda, 3 ATV motoru ile geziye çıkan Oğuz Murat Acı ve 4 arkadaşı, motorlardan birinin arızalanması üzerine emniyet şeridinde durdu.

Bu sırada Acı, ATV motorunun ışıklarını yakarak olası bir kazanın yaşanmaması adına önlem almaya çalıştı.

Hayatını kaybetti

Ancak tüm tedbirler yetmedi...

Aynı yönde seyir halinde olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur yönetimindeki lüks cip, emniyet şeridinde bekleyenlere çarparak sulama kanalına düştü.

Kazada Oğuz Murat Acı, olay yerinde hayatını kaybederken Tahsin Arslan, Süleyman Arslan, Hasan Topal, İbrahim Gümüş yaralandı.

Acı'nın evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Mısır'a kaçtılar

Ardından yaşananlar ise adeta kan dondurdu.

Kazadan sonra Timur Cihantimur'un annesini arayıp yardım istediği, olay yerine gelen ünlü yazar Eylem Tok'un, oğlunu kendi aracına alarak kaçtığı tespit edildi.

Kazaya karışan lüks cip ise olay yerinde bırakıldı.

Polisin çalışması sonucu, anne Eylem Tok'un, yaşı tutmadığı için ehliyeti olmayan oğlunu alarak gece 02.00'de havalimanına gittiği, oradan Mısır'a kaçtıkları belirlendi.

ABD pasaportu dikkat çekti

Havalimanındaki güvenlik kameralarına yansıyan kaçtığı anlara ait görüntülerde, Cihantimur'un elindeki pasaportun ABD pasaportu olması dikkat çekti.

Bu ayrıntı, Timur Cihantimur, Mısır'dan da kaçma ihtimalini güçlendirdi.

Tepkiler çığ gibi büyüdü

Olay kısa sürede Türkiye'nin gündemine otururken aileyle ilgili ayrıntılara da ulaşıldı.

Geride bir acılı eş ve yetim bir çocuğun kaldığı olayda, Tok ve ailesine tepkiler çığ gibi büyüdü.

"Annelik içgüdüsü, lütfen beni de anlayın"

Bunun üzerine Eylem Tok dün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Her gün 'Lütfen Türkiye'ye dönelim ve ben cezam ne ise onu çekeyim, ben bir aileyi dağıttım' diye ağlıyor. Hiçbir zaman burada kalmak, bu suçlamalardan kaçmak gibi bir düşüncesi olmadı onun. Ama annelik içgüdüsü, lütfen beni de anlayın. Ben olay yerinde insanların telefonlarını da toplamadım, bunlar doğru değil. Çok çok üzgünüm. Oradaki tüm çocuklar bizim de çocuklarımız, kazada ölen kardeşimizin ailesi bizim de ailemiz. Biz dönüp doğru olanı yapacağız ve adalete teslim olacağız. Hem kendim adına hem de oğlum adına tüm kamuoyundan içtenlikle özür diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bu açıklamalar, tepkileri bir kez daha artırdı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)