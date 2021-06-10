İki meslek grubu daha aşılamaya dahil edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yarından itibaren gıda üretim ve dağıtım sektörü, kafe, lokanta ve restoran çalışanları ile berber ve kuaförlerin aşılanmaya başlanacağını duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yarından itibaren gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanlarının aşı programına dahil edileceğini açıkladı.

Bakan Koca, Twitter adresinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

KAFE VE LOKANTA ÇALIŞANLARI DA LİSTEYE GİRDİ

"Aşı programımızda meslek gruplarımızın tanımlanmasına devam ediliyor. Yarından itibaren Gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanları da programa dahil ediliyor. Bu güce güvenin."

BERBER VE KUAFÖRLER DE AŞILANACAK

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gıda sektöründe çalışan vatandaşların ardından aşılamaya katılacak bir yeni meslek grubu daha açıkladı.

Buna göre, berber ve kuaförler de aşılanmaya başlıyor.

Fahrettin Koca'nın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

"Aşı programı kapsamında berber ve kuaförler de aşılanmaya başlıyor. Randevularınızı yarından itibaren alabilirsiniz. Bu güce güvenin."