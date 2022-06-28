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- Bir nebze rahatlatacak! Motorine indirim geliyor: Bu geceden itibaren...
Bir nebze rahatlatacak! Motorine indirim geliyor: Bu geceden itibaren...
- Haber Merkezi
- 28.06.2022 - 12:34
Gün aşırı akaryakıt zam haberleri, sürücülerin kabusu oldu.
Ancak bu kez sevindiren bir gelişme yaşandı.
Döviz ve brent petroldeki hareketlilik ile artış yaşayan akaryakıta ilişkin bu kez indirim haberi geldi.
Akabinde ise konuya dair detaylar sürücülerin gündeminde ilk sıraya yükseldi.
Peki akaryakıtta indirim yapılacak mı, ne zaman? Ne kadar indirim gelecek? İşte konunun detayları...
Motorin'de indirim
Akaryakıt sektörü kaynaklarının aktardığına göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatı 2 lira 50 kuruş düşecek.
Benzin fiyatında ise değişim olmayacak.
Güncel akaryakıt fiyatları
İndirimle birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 27,44 TL'ye, Ankara'da 27,55 TL'ye, İzmir'de 27,57 TL'ye gerileyecek.
Benzinin litre fiyatı ise yaklaşık olarak İstanbul’da 27,26 TL, Ankara ve İzmir’de 27,38 TL seviyesinde bulunmaya devam edecek.