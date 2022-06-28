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    Bir nebze rahatlatacak! Motorine indirim geliyor: Bu geceden itibaren...

    Üst üste gelen zamların ardından akaryakıt fiyatlarında sürücüleri sevindiren bir gelişme yaşandı. Motorinde bu geceden itibaren indirim pompaya yansıyacak.
    • Haber Merkezi
    • 28.06.2022 - 12:34
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    Bir nebze rahatlatacak! Motorine indirim geliyor: Bu geceden itibaren...

    Gün aşırı akaryakıt zam haberleri, sürücülerin kabusu oldu.

    Ancak bu kez sevindiren bir gelişme yaşandı.

    Döviz ve brent petroldeki hareketlilik ile artış yaşayan akaryakıta ilişkin bu kez indirim haberi geldi.

    Akabinde ise konuya dair detaylar sürücülerin gündeminde ilk sıraya yükseldi.

    Peki akaryakıtta indirim yapılacak mı, ne zaman? Ne kadar indirim gelecek? İşte konunun detayları...

    Motorin'de indirim

    Akaryakıt sektörü kaynaklarının aktardığına göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatı 2 lira 50 kuruş düşecek.

    Benzin fiyatında ise değişim olmayacak.

    Bir nebze rahatlatacak! Motorine indirim geliyor: Bu geceden itibaren... #1

    Güncel akaryakıt fiyatları

    İndirimle birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 27,44 TL'ye, Ankara'da 27,55 TL'ye, İzmir'de 27,57 TL'ye gerileyecek.

    Benzinin litre fiyatı ise yaklaşık olarak İstanbul’da 27,26 TL, Ankara ve İzmir’de 27,38 TL seviyesinde bulunmaya devam edecek.


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