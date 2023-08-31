SONAR Araştırma paylaştı: En başarılı bakanlar anketi Sonar Araştırma'nın son anketine göre katılımcılara, "2018-2023 yılları arasındaki 5 yılı değerlendirdiğiniz zaman hükümetin en başarılı bulduğunuz icraatı veya bakanı, bakanlığı hangisidir? diye soruldu. Verilen cevaplarda ilk sırayı Adil Karaismailoğlu aldı. İkinci sırada Hulusi Akar olurken, Süleyman Soylu da üçüncü sırada kendine yer buldu.

ensonhaber.com

Türkiye, 14 ve 28 Mayıs seçimleriyle 5 yıllık geleceğini tayin etti.

Seçimden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı zaferle ayrıldı.

Kazananın değişmediği seçimler sonrası yapılan bir araştırma dikkat çekti.

Sonar Araştırma, 66. Hükümet ile ilgili geçmişe yönelik bir anket çalışması yaptı.

2018-2023 yılları arasında hükümet tarafından yapılanların değerlendirildiği çalışma 1-11 Ağustos tarihleri arasında 44 il ve 188 ilçede 4 bin 242 kişiyle gerçekleştirildi.

Farklı sosyo-ekonomik ve demografik katılımcıların görüşlerinin alındığı ankette,"14 Mayıs 2023 seçimleri öncesinde 2018-2023 yılları arasındaki 5 yılı değerlendirdiğiniz zaman hükümetin en başarılı bulduğunuz icraatı veya bakanı, bakanlığı hangisidir?" diye soruldu.

Adil Karaismailoğlu en başarılı bulunan bakan oldu

Verilen cevaplarda ilk sırada yüzde 15,4 ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda Adil Karaismailoğlu geldi.

İkinci sırada ise güvenlik politikalarıyla Hulusi Akar göze çarptı.

Yüzde 12,3 ile Hulusi Akar'ın Milli Savunma Bakanlığı döneminde yapılanlar başarılı bulundu.

Hulusi Akar iki, Soylu dönemi ise üçüncü sırada

Üçüncü sırada yüzde 9,6'yla Süleyman Soylu döneminde İçişleri Bakanlığı'nın yaptıkları geldi.

Dördüncü sırada Sağlık Bakanlığı'na devam eden Fahrettin Koca yer aldı.

Yüzde 8,2'yle Bakan Koca döneminde en çok beğenilen uygulamalar sıralandı.

Koca'nın ardından bu kez de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda adından söz ettiren Murat Kurum geldi.

Kurum, Yüzde 7,1 ile en beğenilen bakanlardan biri oldu.

Altıncı sırayı ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yapmış olan Mustafa Varank dikkat çekti.

Mustafa Varank, yüzde 6,5 ile altıncı sırada kendisine yer buldu.

Varank'ın ardından bu kez de uzun yıllar boyunca Dışişleri Bakanlığı görevini yürütmüş Mevlüt Çavuşoğlu geldi.

Çavuşoğlu yüzde 5,1 ile yedinci sırayı aldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yapan Fatih Dönmez de yüzde 4,4 ile sekizinci sıraya yerleşti.

Dönmez'in ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin döneminde yüzde 4,3 ile dokuzuncu sıraya yerleşti.

Son olarak ise yüzde 4,1 ile onuncu sırada Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un dikkat çeken hamlelerine de yer verildi.