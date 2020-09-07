Bir sanat eseri olarak 500 bin TL’den satışa çıkan çöp torbası

Bir sanat eseri olarak 500 bin TL’den satışa çıkan çöp torbası

Ağzına kadar çöple dolu gibi görünen bu eser 500 bin liradan satışa çıktı.

İngiliz sanatçı Gavin Turk tarafından yapılan eser, “Çöplük” adını taşıyor.

Dolu bir çöp torbası gibi görünen eser aslında bronzdan yapılmış.

Sınırlı sayıda üretilen eser Phillips Auction House tarafından duyurulduktan sonra bir çok eğlenceli yoruma konu oldu.

SOSYAL MEDYADA GÖRENLER TAKILMADAN EDEMEDİ

Bir kullanıcı, “Onun gibi bir sürü çöp posetim var. Meğer bir altın madeninin üzerinde oturuyormuşum da haberim yokmuş” yazarken başka bir kullanıcı “Torbanın içinde ne var, umarım kötü bir şey yoktur” yazdı.

Sınırlı sayıda üretilen ürünler oldukça yüksek bir fiyattan satışa çıkarıldı.

Serinin bir önceki versiyonu 315 bin TL’den alıcı bulmuştu. Bu serinin daha fazla edeceği tahmin ediliyor.