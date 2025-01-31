Bir sarı serum faciası da Adana'dan: Genç kadın hayatını kaybetti

DHA

Geçtiğimiz gün Afyonkarahisar'da umre hazırlığı yaparken rahatsızlanan 38 yaşındaki Mehmet Gündoğan'a, boğaz enfeksiyonu şikayetiyle başvurduğu özel klinikte 'sarı serum' bağlandı. Fenalaşan Gündoğan, sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti.

Sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunan 38 yaşındaki Songül Gündoğan, "Sarı serum, bana göre 'sarı zehir' eşimi 20 saat içinde benden aldı. Eşimin ihramları hazırken, kefen giydirdiler. 2 çocuğum babasız kaldı." dedi.

Olayın ardından bir sarı serum faciası daha yaşandı...

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Adana'da 17 Ocak'ta Yüreğir ilçesinde gribal enfeksiyon geçiren, evli ve 2 çocuk annesi Selinay Yüksekbaş, mahallesindeki eczacı kalfası M.M.'yi arayarak serum yapılmasını istedi.

M.M., iddiaya göre 10 farklı ilacı karıştırarak halk arasında ve internette 'sarı serum' olarak da bilinen atom serum hazırladı.

Yüksekbaş'ın evine giden M.M., serumu uyguladı. Yüksekbaş, bir süre sonra fenalaşınca ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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İhbarla adrese sevk edilen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Yüksekbaş, hastaneye kaldırdı.

Yüksekbaş, 18 Ocak'ta yaşamını yitirdi. Selinay Yüksekbaş'ın cansız bedeni otopsinin ardından toprağa verildi.

Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan M.M., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.