Bir sigara grubuna zam! Sosyal medyadan duyuruldu JTI grubunda yer alan sigara markalarına 7-8 lira zam gelirken, satışlar yarından itibaren güncellenmiş fiyatlar üzerinden gerçekleştirilecek.

ensonhaber.com

Sigara tiryakilerini üzecek zamlar gelmeye devam ediyor..

Zararlarına rağmen tüketim rekoru kıran sigaraya geçtiğimiz yıldan itibaren çokça zam gelmişti.

Gelen bilgilere göre sigara fiyat listeleri bir kez daha güncelleniyor.

Sigaraya zam geldi

JTI grubunda yer alan sigaralara gelen zamların ardından bir zam daha geldi.

7-8 lira zam

JTI grubu sigaralarına paket başı 7 ila 8 lira arasında zam yaptı.

Sigara markalarına gelen zammı ise Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Dündar paylaşımında "Sigaraya büyük zam geldi, devamı gelir" paylaşımıyla duyurdu.

JTI grubu zamlı fiyatlar

- Wnstn Da Bl & De Bl: 62 TL

- Wnstn Sldr: 62 TL

- Wnstn: 64 TL

- Wnstn Slm: 67

- Wnstn Xs: 69 TL

- Cml Sld: 59 TL

- Cml De Bl: 60 TL

- Cml B & W: 60 TL

- Cml Yl & Brw: 63 TL

- Ld Slm: 59 TL

- Ld: 59 TL

- Mnt Crl Sld: 58 TL

- Mnt Crl: 58 TL

- Cml Y (100 gram sarmalık tütün): 125 TL

En ucuz ve en pahalı sigara

Sosyal medyada yer alan paylaşımlara göre, en düşük sigara fiyatının 58 TL, en pahalı sigara fiyatının ise 69 TL olması bekleniyor.

Sigaranın zararları

Kanser riskini artıran sigara, ses tellerine zarar vererek kişinin tat alma duygusunu da etkiliyor.

Ayrıca diş kararması, kirlenmesi ve çürükler sigaranın tahribatları arasındadır.

Sigara içen kişinin yaşı genç olsa bile cilt kararması olur ve birey olduğundan yaşlı gözükür.