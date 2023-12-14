Bir sokak köpeği saldırısı daha! Muş'ta köpeklerin saldırdığı yaşlı kadın hastanelik oldu Varto ilçesinde yolda yürüyen 73 yaşındaki kadına başıboş köpek sürüsü saldırdı. Bacağından ağır yaralanan yaşlı kadına kuduz teşhisi konuldu.

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ensonhaber.com

Sokak köpekleri halk sağlığını ciddi tehlike altına sokuyor.

Bu zamana kadar yaşanan çok sayıdaki saldırı, ölümle sonuçlandı.

Ağır yaralanmalara ve trafik kazalarına da sebep olan başıboş köpekler, Türkiye'nin en büyük sorunu haline geldi.

Bir saldırı haberi de Muş'un Varto ilçesinden geldi.

73 yaşındaki kadına saldırdılar

73 yaşındaki Medine Kızıltaş, yolda yürürken bir anda üzerine doğru gelen başıboş sokak köpeğini fark etti.

Bu esnada yaşlı kadın köpeklerden kaçmaya çalıştı ama başarılı olamadı.

Korkudan yere düşen Kızıltaş’a sürü halinde gezen diğer başıboş köpekler de saldırdı.

Mahalleli yardıma koştu

Yaklaşık bir dakika boyunca saldırıya maruz kalan yaşlı kadının yardımına, çocuklarını okuldan almaya giden veliler koştu.

Kuduz teşhisi konuldu

Bacağından ağır yaralanan Kızıltaş’a yapılan tahliller sonucu kuduz teşhisi konuldu.

Vatandaşlar çözüm bekliyor

Yaşlı kadının hastanede tedavisinin sürdüğü belirtilirken ilçe sakinleri, köpek sorununun çözülmesi için yetkililerden yardım istedi.

Akılla izah edilemeyecek öneriler

Yaşlı kadına saldırı sonrasında ise akıllara hayvansever bilim insanlarının çeşitli önerileri akıllara geldi.

"Köpek görünce ağaç olacaksın"

Vatandaşları canından bezdiren saldırılarla ilgili, "Köpek görünce ağaç olacaksın, cenin olacaksın', 'O havlarsa, dişlerini gösterirse sen de esne" gibi akla, bilime sığmayacak tavsiyelerde bulunuyorlar.

Çözüm önerileri tutmadı

Muş'ta yaşanan vakada görüldüğü gibi hareketsiz bir şekilde yerde yatmasına rağmen yaşlı kadın, sürü halinde köpekler tarafından hedef alındı.