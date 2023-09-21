Bir terörist daha ikna yoluyla teslim oldu Terör örgütü PKK'ya yönelik yürüttüğü ikna çalışmaları sonucu, bir PKK'lı terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

İHA Hain terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor. Son olarak Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü PKK'ya yönelik yürüttüğü ikna çalışmaları sonucu, bir PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu. Erzurum'a getirildi Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca teslim olması sağlanan terörist, Şırnak ili Habur Sınır Kapısından teslim alınarak, Erzurum'a getirildi. Ailesiyle görüştürüldü, adliyeye sevk edildi PKK'lı terörist ailesiyle görüştürüldükten sonra, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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