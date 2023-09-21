Bir terörist daha ikna yoluyla teslim oldu
İHA

Hain terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor.

Son olarak Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü PKK'ya yönelik yürüttüğü ikna çalışmaları sonucu, bir PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Erzurum'a getirildi

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca teslim olması sağlanan terörist, Şırnak ili Habur Sınır Kapısından teslim alınarak, Erzurum'a getirildi.

Ailesiyle görüştürüldü, adliyeye sevk edildi

PKK'lı terörist ailesiyle görüştürüldükten sonra, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bir terörist daha ikna yoluyla teslim oldu
Bir terörist daha ikna yoluyla teslim oldu

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)