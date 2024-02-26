Bir üst düzey istifa daha! İyi Partili Cem Karakeçili istifa etti İyi Parti’den ayrılan Cem Karakeçili, veda mesajında parti lideri Meral Akşener’i hedef alarak, "Fazlasıyla tecrübeli bir orkestra şefi olmasına rağmen, en iyi bildiğini var saydığımız notalara sürekli yanlış basmaktadır" dedi.

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İyi Parti'de krizin ardı arkası kesilmiyor.

Yerel seçime kısa süre kala partideki yaprak dökümü devam ediyor.

Bu kez üst düzey ayrılık yaşandı.

Akşener'i hedef aldı

Partinin yerel yönetimler başkan yardımcısı ve Şanlıurfa Milletvekili Cem Karakeçili, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kararını açıklayan Karakeçili, sözlerinde parti lideri Meral Akşener'e de sitem etti.

"En iyi bildiğini var saydığımız notalara da sürekli yanlış basıyor"

Karakeçili paylaşımın şu kısmında, Akşener'e şöyle yer verdi:

"Meral Akşener, oldukça bilgili bir siyasetçi, fazlasıyla tecrübeli bir orkestra şefi olmasına rağmen, en iyi bildiğini zannettiğimiz enstrümanlara ısrarla yanlış parçalar icra ettirmekte, en iyi bildiğini var saydığımız notalara da sürekli yanlış basmaktadır. Gelinen noktada partinin idaresi; tokmağın birinin, davulunsa başkasının elinde olduğu, siyasal bir gürültü kaynağına dönüşmüştür. Bu hazin durumu üzüntüyle izleyen partimizin milyonlarca seçmeni ise davul ve tokmak arasında sıkışıp kalmıştır.

"Parti günden güne erimektedir"

Çünkü partide olan bitenler, siyasette yapılabilecek makul hatalar sınırını çoktan aşmış, akılla kavranabilecek düzeyinse çoktan dışına çıkmıştır. Hatalarda ısrarın asıl sonucu ise İyi Parti'nin Türkiye'ye iyi geleceğine emin olduğum büyük bir orkestra olma hedefinden tamamen ayrılmasıdır. Bu yüzdendir ki parti, günden güne erimektedir. Bu erime, sadece rakamsal değildir. Partinin siyasi koordinatlarının erozyonudur. Partiyi bir zamanlar yüzde 15'lerin üzerine çıkartan, her görüşten böylesine değerli ve hassas bir seçmen kitlesinin bugün seçeneksiz ve umutsuz kalmasıdır."