Bir uyuşturucu baronu daha paketlendi! Kartel Operasyonu'ndan tam isabet İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kartel Operasyonu ile kırmızı bültenle aranan elebaşı "Kompanio Bello" isimli uyuşturucu Kartelinin lideri Dritan Rexhepi'nin yakalandığını açıkladı.

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ensonhaber.com

Uyuşturucu tacirlerine geçit yok.

Güvenlik güçleri, hemen her gün yeni bir operasyon için düğmeye basıyor.

Bu kapsamda kırmızı bültenle aranan isimler ve uyuşturucu tacirleri tek tek yakalanıyor.

Bakan Yerlikaya duyurdu

Son olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yeni bir uyuşturucu operasyonunu duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

İstanbul’da düzenlenen Kartel Operasyonu ile İtalya ve Arnavutluk makamlarınca; kırmızı bültenle aranan ve Güney Amerika’dan Avrupa’ya uyuşturucu sevkiyatı yapan "Kompanio Bello" isimli uyuşturucu Kartelinin lideri Dritan Rexhepi yakalandı.

"Kırmızı bülten ile iadesi amacıyla uluslararası seviyede aranıyordu"

Aziz Milletimiz bilmesini isterim ki; Ülkemizi ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerinden, zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız.



Güney Amerika’dan Avrupa’ya uyuşturucu sevkiyatı yapan uluslararası Kompanio Bello isimli uyuşturucu karterinin lideri Dritan RexhepiI, İtalya ve Arnavutluk adli makamlarınca “Kasten Adam Öldürme, Uyuşturucu, Adam kaçırma/Hürriyetten yoksun bırakma, seyahat belgesinde sahtecilik, silah ve mühimmat” suçlarından kırmızı bülten ile iadesi amacıyla uluslararası seviyede aranıyordu.

"Dritan Rexhepi’nin yakalanması için Kartel operasyonu yapıldı"

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz ve İstihbarat Şube Müdürlüğümüz tarafından uluslararası takibe alınan Zehir Tacirinin İstanbul Havalimanından ülkemize Benjamin Omar Perez Garcia ismine kayıtlı Kolombiya pasaportuyla giriş yaptığı tespit edildi. Dritan Rexhepi’nin yakalanması için hemen Kartel operasyonu yapıldı.



İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube, İstihbarat Şube, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerimizce ortaklaşa yapılan çalışmalarla ve İtalyan Polisiyle yapılan istihbarat paylaşımları sonucu kartel liderinin yeri belirlendi. İstanbul Beylikdüzü’nde yapılan Kartel Operasyonuyla yakalandı.

"Mücadelemiz kararlılıkla artarak devam edecek"