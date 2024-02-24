Bir yanda Ukrayna bir yanda Gazze! Savaşın izleri karelerde... İsrail'in 5 aydır saldırı düzenlediği Gazze Şeridi'nde kadın ve çocuk ölümleri, 2 yıldır süren Rusya-Ukrayna savaşındakinin 6 katından fazla...

AA & Ensonhaber

Savaşlar, doğal afetler, salgın, göç krizi...

Dünyanın gündeminde son yıllarda yaşanan bu felaketler var.

Bunun en yakın örneklerinden biri de Rusya'nın 24 Şubat 2022 yılında Ukrayna'ya yönelik saldırılarıyla başladı.

Batıdan Ukrayna'ya destek

İlk günden bu yana tüm şiddetiyle devam eden savaşta, binlerce Ukraynalı hayatını kaybetti.

Dünyada büyük yankı uyandıran savaşta, Batı Ukrayna'nın arkasında durarak önemli miktarda askeri, finansal ve insani yardım yağdırdı.

Rusya ile savaşma pahasına yardımlarını sürdüren Batı ülkeleri, Ukrayna için tanklar, uzun menzilli toplarla destek verdi.

Gazze için sessizlik devam ediyor

Ancak aynı durum Gazze için yaşanmıyor... Batı, Gazze'de yaşananlara sessiz kalmayı sürdürüyor.

Yaşanan acı aynı olsa da Batı medyası iki savaşa da eşit yaklaşmıyor.

Bölgede ise durum her geçen gün daha da zorlaşıyor.

İsrail de 7 Ekim'de yıllardır abluka altında olan Gazze Şeridi'ne gece-gündüz demeden bomba yağdırıyor.

Can kaybı 30 bin oldu

Kısa sürede 30 bin olan can kaybının yanı sıra, bölgede ayakta kalan yapı bulmak artık çok zor.

Gazze halkı bir yandan saldırılarla mücadele ederken bir yandan da şans eseri hayatta kalanlar açlıkla mücadele ediyor.

Beş ayda 2 yıllık savaş bilançosunun 6 katına ulaştı

5'inci aya girilen savaşta, kadın ve çocuk ölümlerinin, 2 yıldır süren Rusya-Ukrayna savaşındakinin 6 katından fazla olması, burada yaşanan vahşeti gözler önüne seriyor.

Filistinli kaynaklara göre, İsrail, bu saldırılarında 66 bin tondan fazla patlayıcı kullandı. Bu da Gazze'de kilometrekareye 183 ton patlayıcının atıldığı anlamına geliyor.

Saldırılar nedeniyle Gazze harabeye dönerken, bölgede 1,9 milyon Filistinli yerinden oldu.

Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki sivil ölümleri

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasının üzerinden 2 sene geçerken, savaşın başından beri ülkede 579'u çocuk, 2 bin 992'si kadın olmak üzere 10 bin 378 sivil öldürüldü, 19 bin 632 sivil yaralandı.

Ölümlerin 8 bin 95'i Ukrayna topraklarında, 2 bin 283'ü Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği topraklarda gerçekleşti.