Bir zam da Marmaray'a geldi

Bir zam da Marmaray'a geldi

Ulaştırma Bakanlığı, köprü ve Avrasya Tüneli geçiş ücretlerinden sonra Marmaray tarifelerine de zam yaptı. Bilet fiyatlarına gelen zammın ortalaması yüzde 36'yı buldu.

2022'ye zam yağmuruyla girilirken bir yeni fiyat artışı daha yaşandı.

Akaryakıta, enerjiye, köprülere, ulaşıma gelen zammın ardından bir fiyat artışı da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı olan Marmaray'a geldi.

Marmaray Tam Parkur ücreti 9,91'den 12,12 liraya, öğrenci ücreti 4,03'ten 5,48 liraya, öğretmen/yaşlı ücreti 6,21'den 8,45 liraya yükseldi.

En az yani en kısa taşıma ücreti tam 4,03'ten 5.48 liraya, öğrenci-indirimli 1,96'dan 2.67 liraya, öğretmen/yaşlı 2,88'den 3.92 liraya çıktı. Böylece Marmaray'ın 2022 tarifesine yüzde 36 zam geldi.

YENİ TARİFE

Elektronik bilet ve Marmaray bileti 23 lira olurken durak mesafesine göre alınacak ücretler ise şöyle oldu:

1-7 istasyon tam bilet 5.48 lira. Öğrenci 2.67 lira

8-14 istasyon tam bilet 7.04 lira. Öğrenci 3.29 lira

15-21 istasyon tam bilet: 8.13 lira. Öğrenci 3.92 lira

2-28 istasyon tam bilet: 9.38 lira. Öğrenci 4.46 lira

29-35 istasyon tam bilet: 10.95 lira. Öğrenci 5.24 lira

36-43 istasyon tam bilet: 12.12 lira. Öğrenci 5.48 lira.

GEÇEN YILIN TARİFESİ

Marmaray ücret tarifesi 2021 yılında en uzun mesafede 8,91 en kısa yolculuk 4,03 TL olarak belirlenirken, öğrenciler için en kısa yolculuk ücreti 1,96 TL, en uzun yolculuk ücreti ise 4,03 TL olmuştu.

Öğretmen ve yaşlılar için en kısa yolculuk ücreti 2,88 TL, en uzun yolculuk ücreti 6,21 TL olarak belirlenmişti.