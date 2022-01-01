- Haberler
- Gündem Haberleri
- Bir zam da Marmaray'a geldi
Bir zam da Marmaray'a geldi
- Haber Merkezi
- 01.01.2022 - 21:15
2022'ye zam yağmuruyla girilirken bir yeni fiyat artışı daha yaşandı.
Akaryakıta, enerjiye, köprülere, ulaşıma gelen zammın ardından bir fiyat artışı da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı olan Marmaray'a geldi.
Marmaray Tam Parkur ücreti 9,91'den 12,12 liraya, öğrenci ücreti 4,03'ten 5,48 liraya, öğretmen/yaşlı ücreti 6,21'den 8,45 liraya yükseldi.
En az yani en kısa taşıma ücreti tam 4,03'ten 5.48 liraya, öğrenci-indirimli 1,96'dan 2.67 liraya, öğretmen/yaşlı 2,88'den 3.92 liraya çıktı. Böylece Marmaray'ın 2022 tarifesine yüzde 36 zam geldi.
YENİ TARİFE
Elektronik bilet ve Marmaray bileti 23 lira olurken durak mesafesine göre alınacak ücretler ise şöyle oldu:
1-7 istasyon tam bilet 5.48 lira. Öğrenci 2.67 lira
8-14 istasyon tam bilet 7.04 lira. Öğrenci 3.29 lira
15-21 istasyon tam bilet: 8.13 lira. Öğrenci 3.92 lira
2-28 istasyon tam bilet: 9.38 lira. Öğrenci 4.46 lira
29-35 istasyon tam bilet: 10.95 lira. Öğrenci 5.24 lira
36-43 istasyon tam bilet: 12.12 lira. Öğrenci 5.48 lira.
GEÇEN YILIN TARİFESİ
Marmaray ücret tarifesi 2021 yılında en uzun mesafede 8,91 en kısa yolculuk 4,03 TL olarak belirlenirken, öğrenciler için en kısa yolculuk ücreti 1,96 TL, en uzun yolculuk ücreti ise 4,03 TL olmuştu.
Öğretmen ve yaşlılar için en kısa yolculuk ücreti 2,88 TL, en uzun yolculuk ücreti 6,21 TL olarak belirlenmişti.