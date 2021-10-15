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    Bir zamanlar kamyon arkası yazılar vardı

    Kamyon arkası edebiyatından ne aforizmalar patlatılırdı.
    • Haber Merkezi
    • 15.10.2021 - 12:10
    • Güncelleme : 15.10.2021 - 13:15
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    Bir zamanlar kamyon arkası yazılar vardı

    Trafikte karşımıza çıkan kamyon arkası yazıları hem dikkat çekiyor hem de güldürüyor.

    Öyle ki hemen hemen tüm kamyonların arkasında muhakkak bir söz bulunur.

    Hatta bu zaman içinde bir kültür halini almıştır.

    GELENEKSELLEŞEN KÜLTÜRÜMÜZ: KAMYON ARKASI YAZILARI

    Herkes bazen arkadaşları ile paylaşıp gülmek, bazen de kamyonunun arkasına yazmak için kamyon arkası sözlerinin arayışına girer.

    Trafikte ya da sosyal medyada karşımıza çıkan bu sözler, bizi biz yapan değerlerimizden biri çoktan oldu bile.

    ÇEKİN, YOLLAYIN, YAYINLAYALIM...

    Biz de bu geleneğin devam etmesi adına kolları sıvadık ve göndereceğiniz kamyon arkası aforizmalarını yayınlamaya karar verdik.

    Sizleri güldüren, duygulandıran, düşündüren kamyon arkası yazılarını bekliyoruz...

    WhatsApp İhbar Hattımız: +90 533 378 20 00

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