Bir zamanlar kamyon arkası yazılar vardı

Bir zamanlar kamyon arkası yazılar vardı

Kamyon arkası edebiyatından ne aforizmalar patlatılırdı.

Trafikte karşımıza çıkan kamyon arkası yazıları hem dikkat çekiyor hem de güldürüyor.

Öyle ki hemen hemen tüm kamyonların arkasında muhakkak bir söz bulunur.

Hatta bu zaman içinde bir kültür halini almıştır.

GELENEKSELLEŞEN KÜLTÜRÜMÜZ: KAMYON ARKASI YAZILARI

Herkes bazen arkadaşları ile paylaşıp gülmek, bazen de kamyonunun arkasına yazmak için kamyon arkası sözlerinin arayışına girer.

Trafikte ya da sosyal medyada karşımıza çıkan bu sözler, bizi biz yapan değerlerimizden biri çoktan oldu bile.

ÇEKİN, YOLLAYIN, YAYINLAYALIM...

Biz de bu geleneğin devam etmesi adına kolları sıvadık ve göndereceğiniz kamyon arkası aforizmalarını yayınlamaya karar verdik.

Sizleri güldüren, duygulandıran, düşündüren kamyon arkası yazılarını bekliyoruz...

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