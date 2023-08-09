Birce Akalay ve Hazal Kaya Disney+'ın Atatürk dizisi kararına tepkisiz kaldı Kendisini 'atakızı' olarak tanımlayan oyuncu Birce Akalay, sorulan 'Disney+'ın Atatürk dizisini rafa kaldırma kararı' sorusunu cevapsız bırakırken, oynadığı dizide Atatürk'e sarıldığı sahne çok konuşulan Hazal Kaya, konuya 'beni ilgilendirmez' değerlendirmesi yaptı.

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ensonhaber.com

Her fırsatta Atatürk üzerinden duygu sömüren ve rant peşinde koşan seküler sanat ve siyaset camiasının iki yüzlülüğü Disney+'ın Atatürk dizisi kararıyla ortaya çıktı.

Türkiye'de de yayın yapan dijital platform, 29 Ekim'de yayınlanacağını duyurduğu Atatürk dizisini rafa kaldırdı.

Dizinin yine aynı şirketin kanalı FOX TV'de yayınlanacağı duyuruldu.

Alınan bu kararın ise ABD merkezli Ermeni diasporasının baskısıyla alındığı ortaya çıkınca Türkiye'den tepkiler yükseldi.

Hükümet üyelerinden art arda tepki açıklamaları yapılırken platformdan iş alan ve alma umuduyla bekleyen oyuncu tayfası sessiz kaldı.

"Nerede, nasıl yayınlandığıyla çok ilgilenmiyorum"

Son olarak konu oyuncu Hazal Kaya'ya soruldu. Faklı bir platformda yayınlanan dönem dizisinde Atatürk'e sarıldığı sahne çok konuşulan Kaya, alınan kararın kendisini ilgilendirmediğini söyledi.

Kaya, "Konuya yorum yapacak kadar bilgim yok, olsaydı söylerdim. Bilmiyorum. Proje çekilirken çok heyecanlanmıştık, yakın arkadaşlarımız oynadı, ben izlemek istiyorum. Nerede, nasıl yayınlandığıyla çok ilgilenmiyorum" dedi.

"İsteseydim sosyal medyadan yazardım"

Söz konusu gündem bir diğer oyuncu Birce Akalay'a da soruldu.

Kendisini 'atakızı' olarak tanımlayan Akalay'ın da cevabı Kaya'dan farksızdı.

Birce Akalay, "Ben bu konuyla alakalı fikrimi beyan etmek isteseydim sosyal medya hesaplarımdan yapabiliyorum. Sorunuzu nazikçe reddetmek istiyorum. Mevzu bahis Atatürk olduğu zaman ben atakızıyım zaten. Çok fazla altını çizmeye gerek yok diye düşünüyorum." diye konuştu.