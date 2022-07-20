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    Birce Akalay'dan AK Partililere yargılama tehdidi

    Oyuncu Birce Akalay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla AK Partilileri tehdit etti. Akalay, "Yargılanacağınız günleri görebilmek dileğiyle. Ki göreceğiz" tehdidinde bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 20.07.2022 - 18:39
    • Güncelleme : 20.07.2022 - 18:40
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    Birce Akalay'dan AK Partililere yargılama tehdidi

    Koronavirüs salgını ve Ukrayna-Rusya savaşıyla birlikte başlayan küresel ölçekte enflasyon ve kur dalgalanmaları devam ediyor.

    Dünya genelinde yaşanan sıkıntılı sürece karşılık, tüm dünya ülkeleri yaşanan krizi kabul ederken, Türkiye bu krizi en hafif şekilde gidermeye çalışıyor.

    Tehdit etti

    Yaşanılan tüm bu sürece karşılık, oyuncu Birce Akalay İnstagram hesabından yaptığı paylaşımla AK Partilileri tehdit etti.

    Yapılan paylaşıma sosyal medya üzerinden büyük tepki geldi.

    Oyuncu Birce Akalay paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

    "Paramız iyiden iyiye pul oldu"

    "Bıktım artık. Emeğimizin değeri, paramız iyiden iyiye pul oldu. Fakat birileri ülkeyi yemeye ve doyumsuzca satmaya devam ediyor." dedi.

    "Yargılanacağınız günleri görebilmek dileğiyle"

    Birce Akalay paylaşımının son kısmında ise tehditvari bir cümle kullandı. Akalay, "Yargılanacağınız günleri görebilmek ümidiyle. Ki göreceğiz." tehdidini yaptı.

    Birce Akalay dan AK Partililere yargılama tehdidi #1

    Birce Akalay dan AK Partililere yargılama tehdidi #2


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