BirGün ve Halk TV'nin vinç ticareti iddialarına AFAD'dan yanıt geldi BirGün ve Halk TV'nin servis ettiği, depremlerin etkilediği illerde 'AFAD'ın kontrolündeki vinçler için ailelerden para alındığına göz yumulduğu' iddialarına AFAD'dan yalanlama geldi.

BirGün ve Halk TV'nin başı çektiği bazı yayın organlarında 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerde 'AFAD'ın kontrolündeki vinçler için ailelerden para alındığına göz yumulduğu' iddiaları yer almıştı.

Afet ve Acil Durumu Yönetimi Başkanlığı (AFAD) iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

18 bin 53 vinç görevlendirildi

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada depremlerden etkilenen bölgelerde 272 bin 46 personelin görev yaptığı, kamu ve özel sektörü bünyesindeki 18 bin 53 vinç ve iş makinesinin bulunduğu, Olağanüstü Hal Kanunu (OHAL) ve Afet Kanunu kapsamında bedeli ödenmek suretiyle özel sektör bünyesindeki vinç, iş makinesi, arazi aracı ve benzeri araçların da görevlendirildiği kaydedildi.

Depremin yaşandığı ilk andan itibaren personel, güvenlik birimleri, mülki idare amirleri ve ilgili tüm kamu kurumlarının sahada görevlerinin başında olduğu aktarılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Buna rağmen söz konusu haberdeki iddialarla ve olaylarla örtüşecek veya destekleyecek mahiyette bugüne kadar hiçbir şikayet, ihbar, duyum, bilgi veya belge, kurumumuza intikal etmedi. Asrın felaketi sonrasında gerekli her türlü tedbir alınmasına rağmen insani ve ahlaki anlamda süreci istismar eden bir münferit durumun dahi tespit edilmesi halinde gerekli yasal süreç anında başlatılarak takipçisi olunacaktır.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de yaptığı paylaşımla BirGün ve HalkTV'nin iddialarını yalanladı.