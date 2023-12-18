Biri başıboş köpekleri durdursun! İzmir'de bu defa flamingolara saldırdılar İzmir'de başıboş köpekler, İnciraltı Kent Ormanında bulunan flamingolara saldırdı. O anlar, bölgede bulunan bir kişi tarafından kayda alındı.

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ensonhaber.com

Türkiye'nin son zamanlardaki en büyük sorunu başıboş köpekler...

Vatandaşların yaralanmasına ve ölmesine neden olan köpekler, sokaklarda tehlike saçıyor.

Sayıları gittikçe artan ve her geçen gün farklı bir olaya neden olan köpeklerle ilgili ise bakanlıklar harekete geçti.

Sokak köpekleri sorununu çözme noktasında kararlı olduklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gerekli talimatları verdi.

Ancak sokak köpekleri tam anlamıyla toplatılana kadar, bazı olaylar gündeme gelmeye devam edecek gibi duruyor.

Bu defa İzmir'de ortaya çıkan başıboş sokak köpekleri, flamingoları hedef aldı.

Korkunç görüntüler

Son zamanlarda çocuklar başta olmak üzere vatandaşları savunmasız bırakarak saldıran başıboş köpek sürüleri, İzmir İnciraltı Kent Ormanında bulunan flamingolara saldırdı.

O anlar bölgede bulunan bir vatandaşın cep telefonu görüntülerine yansırken, sokak köpeklerinin ne kadar tehlikeli olduğu bir kez daha ortaya çıktı.