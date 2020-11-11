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Biri gri kategoride aranan PKK'lı 2 terörist, Silopi'de teslim oldu

Biri gri kategoride aranan PKK'lı 2 terörist, Silopi'de teslim oldu

Polis ekiplerince yapılan ikna çalışmalarıyla Şırnak'ta 2 teröristin daha teslim olduğu duyuruldu.