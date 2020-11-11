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    Biri gri kategoride aranan PKK'lı 2 terörist, Silopi'de teslim oldu

    Polis ekiplerince yapılan ikna çalışmalarıyla Şırnak'ta 2 teröristin daha teslim olduğu duyuruldu.
    • DHA
    • 11.11.2020 - 12:00
    • Güncelleme : 11.11.2020 - 12:55
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    Biri gri kategoride aranan PKK'lı 2 terörist, Silopi'de teslim oldu

    Terörle mücadele kapsamında yürütülen ikna çalışmaları sonuç vermeye devam ediyor.

    Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1'i İçişleri Bakanlığı'nın 'terörden arananlar listesi'ndeki gri kategoride yer alan 2 PKK'lı teröristin teslim olmalarını sağladı.

    SİLOPİ'DE TESLİM OLDULAR

    İkna edilen teröristler, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'na gelerek, güvenlik güçlerine teslim oldu.

    Teslim olan 2 teröristin, Mardin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorguları sürüyor.

    Biri gri kategoride aranan PKK lı 2 terörist, Silopi de teslim oldu #1

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