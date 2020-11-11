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- Biri gri kategoride aranan PKK'lı 2 terörist, Silopi'de teslim oldu
Biri gri kategoride aranan PKK'lı 2 terörist, Silopi'de teslim oldu
Polis ekiplerince yapılan ikna çalışmalarıyla Şırnak'ta 2 teröristin daha teslim olduğu duyuruldu.
- DHA
- 11.11.2020 - 12:00
- Güncelleme : 11.11.2020 - 12:55
Terörle mücadele kapsamında yürütülen ikna çalışmaları sonuç vermeye devam ediyor.
Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1'i İçişleri Bakanlığı'nın 'terörden arananlar listesi'ndeki gri kategoride yer alan 2 PKK'lı teröristin teslim olmalarını sağladı.
SİLOPİ'DE TESLİM OLDULAR
İkna edilen teröristler, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'na gelerek, güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teslim olan 2 teröristin, Mardin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorguları sürüyor.