Biri gri kategoride aranan PKK'lı 5 terörist, teslim oldu

Biri gri kategoride aranan PKK'lı 5 terörist, teslim oldu

Biri 'gri' kategoride aranan toplam 5 terörist, ikna çalışmaları sonucu örgütten ayrıldı.

Terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucunda 5 terörist daha teslim oldu.

BİRİ GRİ KATEGORİDEN

Ülkeye giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim olan teröristlerden birinin, gri kategoride arananlar listesinde olduğu tespit edildi.

TESLİM OLAN TERÖRİST SAYISI 202 OLDU

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Teslim olan örgüt mensuplarının 2014 ve 2015 yılında terör örgütüne katıldığı ve Irak’ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi. 1 Ocak 2020 tarihinden bugüne kadar sadece ikna yoluyla teslim teslim olan örgüt mensubu sayısı 202'ye yükseldi. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.