Birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltme kararı Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'nin haberine göre, İller Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yusuf İzzet Karaman, mülki idare amirliğinden birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltildi.

İçişleri Bakanlığı, İller Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yusuf İzzet Karaman'ın mülki idare amirliğinden birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltilmesine ilişkin karar verdi.

Bakanlığın kararı, Resmi Gazete'de yayınlandı.

BİRİNCİ SINIF MÜLKİ İDARE AMİRLİĞİ HAKKINDA KARAR

Söz konusu karar ile İller Bankası Genel Müdür Yardımcısı Karaman, 30 Kasım 2019 tarihinden geçerli olmak üzere birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltildi.