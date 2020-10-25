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    Birkaç dakikayla KPSS'ye giremeyenler

    Birkaç dakikayla KPSS'ye giremeyenler

    2020 KPSS Ön Lisans oturumuna geç kalanlar, yine sahnedeydi. Biri bina etrafında dolaşırken sınavı kaçırdı, diğeri 2 dakika geciktiği için gözyaşı döktü.
    • DHA
    • 25.10.2020 - 11:50
    • Güncelleme : 25.10.2020 - 12:04
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    ÖSYM tarafından bugün gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans oturumu, saat 10.15'te başladı.

    Sınavın gerçekleştirileceği binalara saat 10.00'dan sonra adaylar alınmadı.

    Akdeniz Üniversitesi'nde de adaylar ve yakınları tarafından yoğunluk yaşandı. Kalabalık nedeniyle araç girişlerinde uzun kuyruklar oluştu.

    GÖREVLİLER ZAMANINDA UYARDI

    Eğitim Fakültesi önünde ise dakikalarca kuyrukta bekleyen adaylara sınav merkezi önünde koronavirüs önlemleri kapsamında maske ve ıslak mendil dağıtıldı.

    Saat 10.00'a yaklaştığı sıralarda ise görevliler sınava kısa süre kaldığını söyleyerek, adayları içeri girmeleri yönünde uyardı.

    Birkaç dakikayla KPSS ye giremeyenler #1

    SINAVDAN 10 DAKİKA ÖNCE GELDİ ANCAK…

    Kapının kapanmasına dakikalar kala sınava yetişmek isteyen adaylar koşarak binalara geldi. Saatler 10.00'u gösterdiğinde ise kapılar kapandı.

    Bu sırada koşarak binaya gelen bir kadın, eliyle kapıyı açarak içeri girdi ancak polis ekipleri tarafından geç kaldığı gerekçesiyle binadan çıkarıldı. Saat 10.05'te kapıya gelen bir kadın aday da sınava alınmadı.

    Birkaç dakikayla KPSS ye giremeyenler #2

    KAPI ÖNÜNDE AĞLASA DA İÇERİ ALINMADI

    Bina içerisindeki görevlilerin bakması için kapıya vuran kadın, "Sadece iki dakika geç kaldım. Alanya'dan geliyorum. Lütfen kapıyı açın." dedi.

    Ancak görevliler kapıyı açmayınca genç kadın uzun süre gözyaşı döktü.

    Birkaç dakikayla KPSS ye giremeyenler #3

    BİNA ETRAFINDAN DOLAŞIRKEN SINAVI KAÇIRDI

    Geç kaldığı için sınava alınmayan başka bir kadın ise sınav giriş belgesinde 10.15 yazdığı için bina etrafında dolaştığını, bu nedenle geç kaldığını söyleyerek görevlilerden kendisini almalarını istedi, ancak başarılı olamadı.

    Birkaç dakikayla KPSS ye giremeyenler #4

    Birkaç dakikayla KPSS ye giremeyenler #5

    Birkaç dakikayla KPSS ye giremeyenler #6

    Birkaç dakikayla KPSS ye giremeyenler #7

    Birkaç dakikayla KPSS ye giremeyenler #8

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