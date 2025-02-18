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Haber Merkezi

Türkiye, yerli ve milli savunma sanayiinde destan yazmaya devam ediyor.

Yurt içinde ise art arda gelen başarılı adımlar, hem ülke insanını gururlandırıyor hem ülke ekonomisine katkı sağlıyor hem de ülke savunmasına güç katıyor.

TÜRK ÜRÜNLERİNE YAKIN İLGİ

Dünyanın en önemli savunma sanayii fuarlarından biri olan IDEX 2025, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi’de başladı.

Türk savunma sanayii firmalarının yoğun ilgi gördüğü organizasyon, çok değerli görüşmelere de ev sahipliği yapıyor.

TUSAŞ STANDI UĞRAK NOKTASI OLDU

Fuarın gözdelerinden biri olan ve imza attığı işlerle adından sıkça söz ettiren TUSAŞ da hem BAE’li yetkililerin hem de dünyanın dört bir yanından gelen üst düzey heyetlerin uğrak noktası oldu.

TRT Haber’e özel açıklamalarda bulunan TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, merak edilen gelişmelere dair detayları ilk kez paylaştı.

TUSAŞ’ın BAE pazarında çok güçlü bir oyuncu olduğunun altını çizen Demiroğlu, hem kamu kurumlarıyla hem de özel şirketlerle farklı projeler üzerinde çalıştıklarını belirtti.

BAE, KAAN'I YAKINDAN TAKİP EDİYOR

TUSAŞ dendiğinde akla gelen ilk projelerden biri olan Milli Muharip Uçak KAAN için de çalışmalar sürüyor.

Genel Müdür Demiroğlu, yurt içinde çok sayıda savunma sanayii firmasının bu projede çalıştığını belirtip, "Böyle büyük bir işe dışarıdan ortak almak, paydaş almak oldukça makul. Kamuoyuna yansıdığı üzere Suudi Arabistan ile bu konuda çok yakın çalışıyoruz. Diğer ülkeler için de gelişme olabilir. Hatta Birleşik Arap Emirlikleri de listeye eklenebilir. Dün üst seviyede bunu söylediler bize ve ilgileneceklerinden bahsettiler." dedi.

2028 YILINI İŞARET ETTİ

KAAN’ın ikinci ve üçüncü prototipi için çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekleyen Mehmet Demiroğlu, bu yılın sonuna doğru önce ikinci prototipin, yeni yılın başındaysa üçüncü prototipin havalanacağını söyledi.

Sadece TUSAŞ’ın değil diğer firmaların da KAAN’ı belirlenen tarihlerde teslim etmek için çok yoğun çalıştığını vurgulayan Demiroğlu, ilk teslim için 2028 yılına işaret etti.

"TUSAŞ VE BAE ORTAK BİR HAVA PLATFORMU ÜRETEBİLİR"

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Birleşik Arap Emirlikleri’nin ANKA-3 konusunda da ciddi niyeti olduğunu ve bu platform için de daha önce BAE tarafının çeşitli girişimleri bulunduğunu anımsattı.

Şimdi bu sürecin de yeniden canlanmasını beklediklerinin altını çizen Demiroğlu, "Sadece ANKA-3 üzerinden ilerlemek niyetinde değiliz. Beraber daha farklı bir platform geliştirme niyetimiz var. BAE tarafı da buna çok sıcak bakıyor. İlerleyen günlerde daha güzel haberler paylaymış oluruz." ifadesini kullandı.

KAAN İÇİN SIRADALAR

Diğer savunma sanayii ürünlerimizin ihracat başarısı sonrası ülkeler KAAN için sıraya girmeye başladı.

Özellikle Körfez ülkeleri, Türkiye’nin 5. Nesil savaş uçağı KAAN’ı yakından takip ederken geçtiğimiz haftalarda kritik bir ziyaret gerçekleşmişti.

SUUDİ YETKİLİLER UÇAĞI YAKINDAN İNCELEDİ

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı heyeti, KAAN savaş uçağını inceledi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pakistan’ın KAAN Milli Muharip Uçak Programı’na katılımı için anlaşmanın imzalanmak üzere olduğunu açıklamıştı.

100 ADET KAAN İSTİYORLAR

Türk ve Suudi heyetleri arasında yapılan görüşmelerde 2030 yıllara yönelik 100 adet KAAN savaş uçağı alımı değerlendirildiği belirtildi.

SES HIZININ 1,8 KAT ÜZERİNE ÇIKABİLECEK

Tasarım ve imalatıyla milli olan KAAN'ın kanat açıklığı 14, yüksekliği 6, uzunluğu ise 21 metre. Kokpiti ise tek kişilik.

Maksimum 55 bin fite kadar çıkabilecek olan KAAN, 40 bin fitte sesten 1,8 kat hızlı uçabilecek.

Çift motoru, yüksek manevra kabiliyeti, radara düşük görünürlüğü, gövde içi silah taşıyabilmesi ve elektronik harp kabiliyeti de KAAN'ın dikkat çeken özelliklerinden.

ÜSTÜN KABİLİYETLERİYLE FARK YARATACAK

Türkiye, KAAN ile 5'inci nesil savaş uçağına sahip ülkeler arasında yerini alacak.

Milli savaş uçağı, her türlü hava-hava ve hava-yer hedeflerine stratejik taarruz imkanı sağlayacak.

Yüksek hava muharebe menzili ve süpersonik hızda hassas ve tam vuruş özellikleri ile fark yaratacak.

KAAN'IN ÖZELLİKLERİ

5'inci nesil çok rollü savaş uçağı olan KAAN, hem hava-hava hem de hava-yer muharebelerinin gereksinimleri için üstün kabiliyetler sağlamaktadır.

Türk Havacılık Uzay Sanayii'nin yüksek hayatta kalma kabiliyetine haiz, güçlü ve atik platformu KAAN; sahip olduğu akıllı ve güçlü savaş kabiliyetleri ile tam bir savaşçıdır.

KAAN'ın geliştirilmesi en önemli adımlardan bir tanesi olan aerodinamik geometrinin belirlenmesi ve en iyileştirilmesi için test faaliyetleri ile en gelişmiş mühendislik araç ve yöntemleri kullanılmıştır.

5'İNCİ NESİL SAVAŞ UÇAĞI

Milli Muharip Uçak kokpit tasarımı, 5'inci nesil savaş uçaklarının sahip olması gereken kabiliyet ve donanımlar gözetilerek pilotun iş yükünü en aza indirgemeye yönelik olarak olgunlaştırılmaktadır.

Tasarım sürecinde pilotun içinde bulunduğu fiziksel, bilişsel ve çevresel faktörler göz önünde bulundurularak pilot durumsal farkındalığını artıracak bir kokpit ortamı geliştirilmektedir.

KAAN'IN FİZİKİ ÖZELLİKLERİ

- Kanat açıklığı: 14 metre

- Uzunluk: 21 metre

- Yükseklik: 6 metre

- Azami hız: 1,8 Mach

- Servis tavanı: 55.000 ft

- Pozitif / negatif G limiti: +9g / 3,5g

- Yüksek durumsal farkındalık

- Optimize edilmiş pilot iş yükü

- Muharebe hasar tespiti