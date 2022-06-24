Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, görev süresinin sona ermesi nedeniyle bir veda mesajı yayınladı. Chilcott mesajında, "Bu ülkenin kalbimde her zaman özel bir yeri olacak." dedi.

Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott'un görev süresi önümüzdeki günlerde sona erecek.

Chilcott, "Teşekkürler Türkiye ve hoşça kal" notuyla sosyal medya hesabından veda mesajı paylaştı.

"Teşekkürler Türkiye... ve hoşçakal" başlıklı bir açıklama yayınlayan İngiliz diplomat, "Görev süremin dolmasıyla bu hafta sonu Türkiye'den ayrılıyorum. Birleşik Krallık'ın Ankara Büyükelçisi olmak büyük bir ayrıcalıktı" dedi.

Veda mesajı yayınladı

Chilcott, şunları söyledi:

"Görev süremin tamamlanmasıyla bu hafta sonu Türkiye'den ayrılıyorum. Birleşik Krallık'ın Ankara Büyükelçisi olmak büyük bir ayrıcalıktı. Bu ülkedeki seyahatlerimde; yeni ve büyüleyici yerleri ziyaret ettiğim, gelenekler ve yerel mutfağı keşfettiğim çok güzel anılarım var. O kadar çok şey var ki…Hepsini burada saymam imkansız. Ancak 100 yılı aşkın bir süre önce düşman olan iki ülkenin, büyük bir dostluk ruhu içinde buluştuğu Gelibolu'daki yıllık anma törenleri çok duygulandırıcıydı. Boğazı gören bir restorandan bir gece vakti boğazın manzarasını seyretmek de oldukça rakipsizdi.

Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott veda mesajı yayınladı VİDEO

"Atatürk'ün muhteşem mozolesine çelenk bırakmaktan asla yorulmadım"

Mustafa Kemal Atatürk'ün muhteşem mozolesine çelenk bırakmaktan asla yorulmadım. Ve tabii ki Fenerbahçe'yi desteklemek büyük bir tecrübe oldu. Belki seneye bir kez daha süper lig şampiyonu olurlar. Son dört yılda Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki iş birliğinin çok daha güçlenmesinden çok memnunum. İki Avrupalı güç, NATO müttefiki ve G20 ekonomisi olarak güçlü ortaklığımızı pekiştiriyoruz.





"Bir diplomatı Türkiye'den ayırabilirsiniz ama Türkiye'yi bir diplomattan ayırmak çok zordur"

Şimdi bu ayrılık zamanında karışık duygular içindeyim. Birçok iyi arkadaşımdan ayrıldığım için üzgünüm. Bir diplomatı Türkiye'den ayırabilirsiniz ama Türkiye'yi bir diplomattan ayırmak çok zordur. Bu ülkenin kalbimde her zaman özel bir yeri olacak. Karım ve ben geri döneceğiz. Teşekkürler Türkiye ve hoşça kal."