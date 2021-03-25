Birleşmiş Miller’den Emine Erdoğan’a ödül

Bu yıl ilk defa verilen Küresel Amaçlar Eylem Ödülü, Sıfır Atık projesi ile öne çıkan Emine Erdoğan’a verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan’a, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Ofisi tarafından bu yıl ilk defa verilen Küresel Amaçlar Eylem Ödülü verildi.

Beştepe Devlet Konukevi'nde düzenlenen törende, BM Türkiye Mukim Temsilcisi Claudio Tomasi, Sıfır Atık Projesi'nin BM'nin "Sorumlu Üretim ve Tüketim" amacına yaptığı önemli katkılarından dolayı UNDP Türkiye tarafından verilen ödülü Emine Erdoğan'a takdim etti.

Erdoğan, çevreye ilişkin çalışmalara katkısından ve öne çıkan Sıfır Atık Projesi nedeni ile aldığı ödülü, hayat enerjisini doğanın sözcülüğüne adayan tüm güzel kalpler adına aldığını ifade etti.

Erdoğan, çevre dostlarının yan yana ve hep birlikte olmasının büyük bir sinerji doğurduğunu hissettiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Ofisi'ne şükranlarını sunduğunu dile getirdi.

“TÜM KAYNAKLAR İNSANLIĞIN ORTAK MİRASIDIR”

Emine Erdoğan, bilim insanlarının bugün yaşayan neslin çevreye yönelik tabloyu değiştirebilecek son nesil olduğunu söylediğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“İşte bu fırsatı değerlendirmeli, geleceğe daha iyi bir dünya bırakmak üzere daha çok çalışmalıyız. Çünkü doğanın tüm kaynakları insanlığın hem bugününün hem de gelecek nesillerinin ortak mirasıdır. Bu mirası, hakkından fazlasını alarak fütursuzca tüketmek asla kabul edilemez.





“KÜÇÜK BİR ADIMDIR”

Tabiatla kurduğumuz ilişki öylesine derindir ki medeniyet tarihimiz doğa için kurulan türlü vakıflarla doludur.

Su kaynaklarının korunmasından sokakların temizliğine, hastalanan göçmen kuşların tedavisinden leyleklerin doyurulmasına kadar tarihimizde nice çevre vakfı kurulmuştur. Sıfır Atık Projesi gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakma sorumluluğunun küçük bir adımıdır."





“TÜKETİM TOPLUMU GENİŞLEDİ, ÇEVRE SORUNLARI ARTTI”

Erdoğan, insanın dostuna nasıl davranırsa tabiata da öyle davranması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Tüketim toplumu genişledikçe çevre sorunları artmıştır. Modern insan tabiata karşı yabancılaşmış hatta üzerinde tahakküm kurma hadsizliğine yeltenmiştir.

Bugün ihtiyacımız olan öteki haline gelen tabiat ile aramızdaki mesafeyi kapatmaktır, onun dostluğunu yeniden kazanmaktır. Birleşmiş Milletler gibi küresel çözümler sunan organizasyonların evrensel değerlerini paylaşıyoruz ve kendi özgün kültürel tecrübelerimizle katkı sunmak istiyoruz."





ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI DA KATILDI

Törene; Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un yanı sıra, Türkiye İklim Başmüzakerecisi ve Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, BM'nin Sudaki Yaşam Savunucusu ve Dünya Serbest Dalış Rekortmeni Şahika Ercüment, TEMA Vakfı Başkanı Deniz Ataç, Doğal Hayatı Koruma Vakfı Başkanı Asli Pasinler, Deniz Temiz Derneği TURMEPA Başkanı Şadan Kaptanoğlu ile UNDP yetkilileri de katıldı.