Birleşmiş Milletler: 270 bin Suriyeli mülteci ülkesine döndü

AA & Ensonhaber

Suriye'de 27 Kasım 2024'te şiddetlenen çatışmaların ardından 8 Aralık 2024'te 61 yıllık Baas rejimi yıkıldı.

Devrik lider Beşar Esad'ın zulmü nedeniyle ülkesini terk eden Suriyeliler ülkesine dönmeye başladı.

"270 BİN SURİYELİ ÜLKESİNE DÖNDÜ"

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Suriye Temsilcisi Gonzalo Vargas Llosa, Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mültecilerin dönüşüne ilişkin yaptırdıkları son anketten verileri paylaşan Llosa, "Esad rejiminin devrilmesinden bu yana 270 bin Suriyeli mülteci ülkesine döndü ve çok daha fazlası önümüzdeki yıl geri dönmeyi planlıyor" ifadelerini kullandı.

"MÜLTECİLERİN 4'TE 1'İ 12 AY İÇİNDE GERİ DÖNMEYİ PLANLIYOR"

Llosa, Suriyeli mültecilerin 4'te 1'inden fazlasının önümüzdeki 12 ay içinde hayatlarını yeniden kurmak için geri dönmeyi planladığının altını çizdi.

Geri dönmenin önündeki en büyük engeller arasında mevcut konut ve mülkiyet haklarının, güvenlik, temel hizmetlere erişim ve ekonomik zorluklarla ilgili endişelerin yer aldığına işaret eden Llosa, mültecilerin yüzde 60'tan fazlasının geri dönmeye dair nihai karar öncesinde Suriye'yi ziyaret etmek istediğini söylediğini vurguladı.

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