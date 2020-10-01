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    Birleşmiş Milletler, Türkiye ile Libya arasında yapılan deniz sınırı anlaşmasını tescil etti

    Birleşmiş Milletler, Türkiye ile Libya arasında yapılan deniz sınırı anlaşmasını tescil etti

    Birleşmiş Milletler, Türkiye ile Libya arasında yapılan deniz sınırı anlaşmasını tescil etti.
    • AA
    • 01.10.2020 - 22:39
    • Güncelleme : 01.10.2020 - 22:39
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    Türkiye Doğu Akdeniz'deki haklılığını bütün dünyaya anlatırken, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından da Türkiye'nin haklılığını destekleyecek bir belge yayımlandı.

    BM'nin yayınladığı tescil belgesine göre, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Türkiye ve Libya arasında imzalanan uluslararası anlaşmayı 30 Eylül'de BM Şartı'nın 102'nci maddesi gereği onayladı.

    Birleşmiş Milletler, Türkiye ile Libya arasında yapılan deniz sınırı anlaşmasını tescil etti #1

    TÜRKİYE İLE LİBYA 27 KASIM'DA ANLAŞMIŞTI

    Türkiye ile Libya Hükümeti, 27 Kasım 2019'da "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ile iki ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının muhafazasını hedefleyen "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" imzalamış ve anlaşmayı tescil edilmesi için BM'ye göndermişti.

    Birleşmiş Milletler, Türkiye ile Libya arasında yapılan deniz sınırı anlaşmasını tescil etti #2

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