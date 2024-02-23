Birol Güven, Sinema Genel Müdürü oldu
ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleşen atama ve görevden almalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayınlandı.

Sinema Genel Müdürü olarak görev yapacak

Atama kararına göre; senarist, yönetmen ve yapımcı Birol Güven, Kültür Ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü oldu.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, atamaya ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

"Bakanlığımıza ve sektörlerimize hayırlı olsun"

Mumcu yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Sinema Genel Müdürü olarak atanan Birol Güven'i tebrik ediyor görevinde başarılar diliyorum.

Türk sinema, dizi ve film sektörünün hem iç hem dış pazarda gelişmesine, tarihi, kültürel ve toplumsal değerlerimizin daha geniş kitlelere ulaşmasına önemli katkılarda bulunacağına inancım tamdır.

Görevi devreden değerli çalışma arkadaşım Erkin Yılmaz’a bugüne kadar profesyonelce yürüttüğü başarılı çalışmaları ve Türk sinema sektörünün gelişmesi yönündeki değerli katkıları için teşekkür ediyor, Telif Hakları Genel Müdürü olarak atandığı yeni görevinde muvaffakiyetler diliyorum.

Bakanlığımıza ve sektörlerimize hayırlı olsun."

Birol Güven kimdir?

Birol Güven, 1 Mayıs 1964'te Kocaeli'nin Darıca ilçesinde dünyaya geldi. Hacettepe Üniversitesi'nde Dilbilim eğitimi alarak mezun olan Güven, bir dönem öğretmenlik yapmasının ardından turizm alanında tur operatörü olarak kariyerine yön verdi. Yazmayı her zaman bir tutku haline getiren Güven, bu hobisini 1997 yılı itibarıyla profesyonel bir kariyere dönüştürdü.

Kendi kurduğu MinT Motion Pictures şirketi altında, bir yazar ekibiyle birlikte 50'den fazla TV dizisi ve programı için 2000'den fazla bölüm üretti. Bu projeler arasında en bilinenlerden biri, 2002 ile 2004 yılları arasında yayınlanan ve tekrar bölümleri dahi büyük ilgi gören "Çocuklar Duymasın" oldu.

Sinema dünyasına da adım atan Güven, "Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım", "Dersimiz Atatürk", "Mandıra Filozofu" ve "Mandıra Filozofu İstanbul" gibi filmleriyle tanındı. Ayrıca, "Güzel Günler Göreceğiz" filmi, 2011 yılında Antalya Film Festivali'nde en iyi film ödülünü kazandı. 2018 yılından itibaren "Birol Güven ile Gelecek Geliyor" isimli programı 360 kanalında sunmaya başlayan Güven, 2022'de gösterime giren "Digital Human" filmiyle Türkiye'nin ilk robot oyuncusu Aypera ile çalışma başarısını gösterdi. Bu geniş kapsamlı kariyeriyle Birol Güven, medya ve eğlence sektöründe önemli bir figür haline gelmiştir.

Sosyal Faaliyetler

Dünya Engelliler Vakfı Kurucu Üyesidir.

MinT Akademi'nin kurucusudur. MinT Akademi'de kamera önü ve kamera arkası eğitimleriyle sinema sektörüne vasıflı elemanlar yetiştirmektedir.

2015'te Mint Akademi bünyesinde 3. Komedi Kısa Film Yarışması organizasyonu da yapılacaktır. Mint Akademi'de bünyesindeki öğretim görevlilerinden Hasan Tolga Pulat (Yönetmen) ve Emre Kavuk (Senarist) ilk işleri olarak gerçekleştirdikleri projeleri ile Altın Portakal kazanmışlardır.

Hem Senaryo Yazarları – Yönetmenler Meslek Birliği'nin hem de Yapımcılar Derneğinin kurucu üyeliğini yaptı. Televizyon Sinema Meslek Birliği'ne ve Yapımcılar Derneği Başkanlığına seçilen Birol GÜVEN sinemada en hızlı büyüyen yapım şirketi MinT Film Yapım AŞ'nin kurucusu ve yönetim kurulu başkanıdır.

Fütüristler Derneği Yönetim Kurulu üyesidir.

Kitapları

Tatil Diyalogları, Yatak Odası Diyalogları, Teneke Üzerinde Midyeden Sosyeteyle Suşiye, The School Of Mandıra Filozofu isimli yayımlanmış kitapları bulunmaktadır.

Dizi Projeleri

2015 - Mayıs Kraliçesi

2015 - Ayrılsak da Beraberiz

2014 - Kalp Hırsızı

2013 - Doksanlar

2013 - Aşk Emek İster

2013 - Evlilik Okulu

2012 - Zengin Kız Fakir Oğlan

2012 - Seksenler

2011 - Arka Sıradakiler Umut

2011 - Babam Sağolsun

2010 - Bana Bunlar Gel

2010 - Öğretmen Kemal

2009 - Papatyam

2008 - İyi Uçuşlar

2008 - Komedi Türk

2008 - Yalancı Romantik

2007 - Arka Sıradakiler

2007 - Benden Baba Olmaz

2007 - Metropol Cafe

2007 - Oks Anneleri

2006 - Anadolu Kaplanı

2006 - İlk Aşkım

2005 - İki Arada Aşk

2005 - Sonradan Görme

2004 - Kadın İsterse

2004 - Çocuklar Ne Olacak

2004 - Karım ve Annem

2002 - En Son Babalar Duyar

2002 - Çocuklar Duymasın

1999 - Ayrılsak da Beraberiz

Filmler

2022: Aşk Çağırırsan Gelir

2019: Dijital Esaret

2017: Martı

2016: Pamuk Prens

2015: Merdiven Baba

2015: Mandıra Filozofu İstanbul

2015: Sebahat ve Melahat

2013: Mandıra Filozofu

2009: Dersimiz Atatürk

2007: Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım

TV Programları

2018: Birol Güven ile Gelecek Geliyor

2021: Var