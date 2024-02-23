Birol Güven, Sinema Genel Müdürü oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleşen atama ve görevden almalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayınlandı.
Sinema Genel Müdürü olarak görev yapacak
Atama kararına göre; senarist, yönetmen ve yapımcı Birol Güven, Kültür Ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü oldu.
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, atamaya ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
"Bakanlığımıza ve sektörlerimize hayırlı olsun"
Mumcu yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Sinema Genel Müdürü olarak atanan Birol Güven'i tebrik ediyor görevinde başarılar diliyorum.
Türk sinema, dizi ve film sektörünün hem iç hem dış pazarda gelişmesine, tarihi, kültürel ve toplumsal değerlerimizin daha geniş kitlelere ulaşmasına önemli katkılarda bulunacağına inancım tamdır.
Görevi devreden değerli çalışma arkadaşım Erkin Yılmaz’a bugüne kadar profesyonelce yürüttüğü başarılı çalışmaları ve Türk sinema sektörünün gelişmesi yönündeki değerli katkıları için teşekkür ediyor, Telif Hakları Genel Müdürü olarak atandığı yeni görevinde muvaffakiyetler diliyorum.
Bakanlığımıza ve sektörlerimize hayırlı olsun."
Birol Güven kimdir?
Birol Güven, 1 Mayıs 1964'te Kocaeli'nin Darıca ilçesinde dünyaya geldi. Hacettepe Üniversitesi'nde Dilbilim eğitimi alarak mezun olan Güven, bir dönem öğretmenlik yapmasının ardından turizm alanında tur operatörü olarak kariyerine yön verdi. Yazmayı her zaman bir tutku haline getiren Güven, bu hobisini 1997 yılı itibarıyla profesyonel bir kariyere dönüştürdü.
Kendi kurduğu MinT Motion Pictures şirketi altında, bir yazar ekibiyle birlikte 50'den fazla TV dizisi ve programı için 2000'den fazla bölüm üretti. Bu projeler arasında en bilinenlerden biri, 2002 ile 2004 yılları arasında yayınlanan ve tekrar bölümleri dahi büyük ilgi gören "Çocuklar Duymasın" oldu.
Sinema dünyasına da adım atan Güven, "Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım", "Dersimiz Atatürk", "Mandıra Filozofu" ve "Mandıra Filozofu İstanbul" gibi filmleriyle tanındı. Ayrıca, "Güzel Günler Göreceğiz" filmi, 2011 yılında Antalya Film Festivali'nde en iyi film ödülünü kazandı. 2018 yılından itibaren "Birol Güven ile Gelecek Geliyor" isimli programı 360 kanalında sunmaya başlayan Güven, 2022'de gösterime giren "Digital Human" filmiyle Türkiye'nin ilk robot oyuncusu Aypera ile çalışma başarısını gösterdi. Bu geniş kapsamlı kariyeriyle Birol Güven, medya ve eğlence sektöründe önemli bir figür haline gelmiştir.
Sosyal Faaliyetler
Dünya Engelliler Vakfı Kurucu Üyesidir.
MinT Akademi'nin kurucusudur. MinT Akademi'de kamera önü ve kamera arkası eğitimleriyle sinema sektörüne vasıflı elemanlar yetiştirmektedir.
2015'te Mint Akademi bünyesinde 3. Komedi Kısa Film Yarışması organizasyonu da yapılacaktır. Mint Akademi'de bünyesindeki öğretim görevlilerinden Hasan Tolga Pulat (Yönetmen) ve Emre Kavuk (Senarist) ilk işleri olarak gerçekleştirdikleri projeleri ile Altın Portakal kazanmışlardır.
Hem Senaryo Yazarları – Yönetmenler Meslek Birliği'nin hem de Yapımcılar Derneğinin kurucu üyeliğini yaptı. Televizyon Sinema Meslek Birliği'ne ve Yapımcılar Derneği Başkanlığına seçilen Birol GÜVEN sinemada en hızlı büyüyen yapım şirketi MinT Film Yapım AŞ'nin kurucusu ve yönetim kurulu başkanıdır.
Fütüristler Derneği Yönetim Kurulu üyesidir.
Kitapları
Tatil Diyalogları, Yatak Odası Diyalogları, Teneke Üzerinde Midyeden Sosyeteyle Suşiye, The School Of Mandıra Filozofu isimli yayımlanmış kitapları bulunmaktadır.
Dizi Projeleri
2015 - Mayıs Kraliçesi
2015 - Ayrılsak da Beraberiz
2014 - Kalp Hırsızı
2013 - Doksanlar
2013 - Aşk Emek İster
2013 - Evlilik Okulu
2012 - Zengin Kız Fakir Oğlan
2012 - Seksenler
2011 - Arka Sıradakiler Umut
2011 - Babam Sağolsun
2010 - Bana Bunlar Gel
2010 - Öğretmen Kemal
2009 - Papatyam
2008 - İyi Uçuşlar
2008 - Komedi Türk
2008 - Yalancı Romantik
2007 - Arka Sıradakiler
2007 - Benden Baba Olmaz
2007 - Metropol Cafe
2007 - Oks Anneleri
2006 - Anadolu Kaplanı
2006 - İlk Aşkım
2005 - İki Arada Aşk
2005 - Sonradan Görme
2004 - Kadın İsterse
2004 - Çocuklar Ne Olacak
2004 - Karım ve Annem
2002 - En Son Babalar Duyar
2002 - Çocuklar Duymasın
1999 - Ayrılsak da Beraberiz
Filmler
2022: Aşk Çağırırsan Gelir
2019: Dijital Esaret
2017: Martı
2016: Pamuk Prens
2015: Merdiven Baba
2015: Mandıra Filozofu İstanbul
2015: Sebahat ve Melahat
2013: Mandıra Filozofu
2009: Dersimiz Atatürk
2007: Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım
TV Programları
2018: Birol Güven ile Gelecek Geliyor
2021: Var
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