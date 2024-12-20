Haberler



Gündem



Bitcoin çakıldı, 1 milyar dolar daha buhar oldu

Bitcoin çakıldı, 1 milyar dolar daha buhar oldu Kripto piyasalarında satış dalgası hızlandı. Üç gündür düşen Bitcoin, 108 bin dolarlık rekor seviyeden 93 bin doların altına indi. Piyasadan son 24 saatte 1,34 milyar dolarlık pozisyon sıfırlandı.