Bitcoin neden düşüşe geçti? Kripto para piyasasında Bitcoin çöküşü..

Geçtiğimiz hafta yatırımcısının yüzünü güldüren gözde kripto para birimi Bitcoin, hafta sonu yatırımcısını hüsrana uğrattı. Peki Bitcoin ve alt coinlerdeki düşüşün nedeni nedir? İşte detaylar..

Kripto para birimlerinden en büyük işlem hacimlisine sahip olan Bitcoin’in son 24 saat içerisinde 10 bin dolar düzeyinde düşüş yaşaması birçok alt coinin de çakılmasına neden oldu.

Analistlere göre Bitcoin'deki bu sert düşüş, "hash oranı"nda yaşanan bir çöküş ve ABD'nin ismi açıklamayan bazı "finans kuruluşlarını" kripto paralarla ilişkili para aklama ile suçlamak üzere olduğu söylentilerinden kaynaklandı.

Kripto para piyasasının gidişatını belirleyen Bitcoin’in düşmesinden etkilenen birçok alt coin de ise yüzde 30’lara varan değer kaybı yaşadı. Yatırımcılar ise bu düşüşün nedenini araştırıyor.

Peki kripto para piyasasında neler oluyor? Bitcoin'dekş düşüşün nedeni nedir? İşte detaylar..

BİTCOİN NEDEN DÜŞÜŞE GEÇTİ?

Bitcoin’in 14 Nisan'da gün içerisinde 65-66 bin dolar seviyelerini görerek rekor tazelemesiyle birlikte, kripto para piyasalarının genelinde sert bir yükseliş dalgası görülmüştü. Coinbase’in 100 milyar dolar değerleme ile halka arz edilmesi Bitcoin’in rekor tazelemesinde ve kripto para piyasalarının yükselmesinde etkili oldu.

Ancak Bitcoin ve Ethereum, pazar günü yaşanan düşüşte yüzde 10 civarında değer kaybederken, Litecoin ve XRP yüzde 15’ten fazla değer kaybı yaşadı. Dogecoin’deki kayıplar ise yüzde 25’i geçti.

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ABD SPEKÜLASYONU

Analistlere göre satış dalgasını, kar realizasyonları ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın, kripto varlıkları "spekülasyon aracı" diye nitelendirdiği konuşmasının ardından geldi.

Washington Ekonomi Kulübü'nde soruları yanıtlayan Powell, genel olarak halkın kripto varlıkları, ABD dolarında olduğu gibi, ödeme aracı olarak kullanmadıklarına dikkat çekerek, bu nedenle bu varlıkların daha çok spekülasyon için kullanıldıklarını vurguladı.

ÇİN KAYNAKLI OLABİLİR

Bitcoin ve diğer kripto paralarda yaşanan sert düşüşün, Çin'de yaşanan elektrik kesintisiyle bağlantılı olduğu piyasalarda konuşuldu.

Dünyanın en fazla Bitcoin madenciliğinin yapıldığı bölgede yaşanan kesinti sebebiyle, Bitcoin ağının yarısına yakını 48 saat boyunca çevrim dışı kaldı.

Elektrik kesintisi sırasında kripto para madenciliği yapılan cihazların çalışma hızını ifade eden 'Hash rate' değerlerinde düşüş yaşanmasının, Bitcoin fiyatlarını etkilediği öne sürüldü.

TÜRKİYE'NİN BİTCOİN KARARI

Bitcoin ve diğer kripto paralarda yaşanan sert düşüşün, Çin'in Şincan bölgesindeki elektrik kesintisiyle bağlantılı olduğu piyasalarda konuşuldu. Dünyanın en fazla Bitcoin madenciliğinin yapıldığı bölgede yaşanan kesinti sebebiyle, Bitcoin ağının yarısına yakını 48 saat boyunca çevrim dışı kaldı.

Elektrik kesintisi sırasında kripto para madenciliği yapılan cihazların çalışma hızını ifade eden 'Hash rate' değerlerinde düşüş yaşanmasının, Bitcoin fiyatlarını etkilediği öne sürüldü.

ALT COİNLERDE SERT DÜŞÜŞ

Bitcoin’in değer kaybetmesi birçok alt coinin de çakılmasına neden oldu. Etherum yüzde 11’den fazla değer kaybederken, XRP (Ripple) yüzde 17 düşüş kaydetti. Litecoin yüzde 17, Dogecoin yüzde 26 değer kaybı yaşadı. Bitcoin’in düşmesinden etkilenen birçok alt coin de ise yüzde 30’lara varan değer kaybı yaşadı.

Piyasadaki güvensizlik ve Bitcoin’in ani düşüşleriyle birçok yatırımcı pozisyonlarını likidite etti. Bitcoin’nin sert düşüşüyle güvensizliğin neden olduğu kripto para piyasasında son 24 saatte 9 milyar dolar değerinde pozisyonun likidite edildiği söyleniyor.



