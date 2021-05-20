Bitcoin neden düşüyor? Kripto para piyasasında Çin rüzgarı..

Gözde kripto para birimi Bitcoin, yatırımcısını hüsrana uğrattı. Çin'in kripto para kararı, piyasalarda düşüşe neden oldu. Peki Bitcoin ve alt coinlerdeki düşüşün nedeni nedir? İşte detaylar..

Kripto para birimleri arasında yatırımcılar tarafından en çok tercih edilen Bitcoin 30 bin doların altına gerileyerek piyasada beklenmeyen bir kriz yarattı.

Bitcoin'de fiyat 29 bin 900 dolara kadar gerilerken diğer coinlerde de sert düşüş yaşandı. Bitcoin tarihi zirvesinden yüzde 54 oranında düşüş yaşamış oldu.

Kripto para piyasasının gidişatını belirleyen Bitcoin’in düşmesinden etkilenen birçok alt coin de ise değer kaybı yaşadı. Yatırımcılar ise bu düşüşün nedenini araştırıyor.

Peki kripto para piyasasında neler oluyor? Bitcoin'dekş düşüşün nedeni nedir? İşte detaylar..

BİTCOİN NEDEN DÜŞÜYOR?

Çin, 18 Mayıs tarihinde finans kurumlarının ve ödeme sistemlerinin kripto para birimleri üzerinden hizmet vermesini yasakladığını duyurmuştu.

Yapılan açıklamada son günlerde kripto paraların fiyatlarında yaşanan artış hatırlatılarak, "sanal paraların gerçek para birimi olmadığı" ve "piyasada kullanılamayacağı" belirtildi.

Çin’deki Ulusal İnternet Finansman Birliği, Bankacılık Birliği, Ödeme ve Takas Platformu tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, “Son dönemde kripto para birimleri çok sert şekilde yükselirken ve düşerken, spekülatif kripto işlemleri artış gösterdi. Bu insanların varlık güvenliklerini ihlal ediyor, ekonomik ve finansal düzeni ciddi şekilde aksatıyor.” ifadeleri yer almıştı.

Kripto para piyasalarında son dönemde görülen volatilitenin ardından Çin’in yerel finansal kurumları ve ödeme şirketlerinin kripto para hizmeti vermesini yasaklamasıyla, Bitcoin 14 Nisan’daki 64 bin 895 dolarlık rekorundan, 33 bin dolar düzeyine kadar geriledi.