Bitexen teknoloji sermayesini 25 milyon TL'ye yükseltti

Türkiye’de FinTek sektöründe zirveyi hedefleyen Bitexen Teknoloji A.Ş., sermayesini 25 milyon TL’ye yükselterek Türkiye’deki kripto para sektöründe en fazla ödenmiş sermayeye sahip şirket oldu.

Bitexen Teknoloji’nin Genel Kurul kararı üzerine, şirket sermayesinin 5 milyon TL’den 25 milyon TL’ye yükseltilmesine ilişkin başvuru 11 Mayıs 2021 tarihinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yer aldı.

Sermaye artışıyla ilgili olarak konuşan Bitexen Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Cenk Erdem, ise şu ifadeleri kullandı;

YATIRIMLARIMIZI GENİŞLETİYORUZ

“Bitexen Teknoloji olarak 2021 yılının ikinci çeyreğinde bir milyondan fazla kullanıcıya hizmet vermekteyiz. 3 yılı aşkın süredir sunduğumuz tüm hizmetleri daha ileriye taşımak ve daha çok kişiye ulaştırmak adına yaptığımız yatırımları genişletiyoruz.

BİRÇOK FİRMA İLE ANLAŞMALAR YAPTIK

Yatırımcılarını gözeten bir firmayız ve bu bizim temel prensibimiz. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz aylarda küresel denetleme şirketi Coinfirm ile Kara Para Aklamayı Önleme (AML) Protokolü üzerine bir iş birliğine imza atmıştık. Bu denetimi hali hazırda kendi protokolümüzle uyguluyorduk ama daha da sıkı olması ve evrensel standartlarda olması için bu anlaşmayı yaptık. Kendimize karşı başlattığımız yarışta hep daha iyiyi hedefleyerek attığımız adımlardan biri olarak dünyaca ünlü siber güvenlik firması Kaspersky ile yatırımcılarımızın güvenliğini test ettik. Bu alanda birçok firma ile çeşitli anlaşmalar ve iş birlikleri gerçekleştirdik.

HER YATIRIMCI İSTEDİĞİ ZAMAN PARASINI ÇEKEBİLİR

Bitexen Teknoloji, öz kaynakları ile gelişimini sürdüren bir yapıya sahiptir. O yüzden, geçtiğimiz günlerde yaptığımız açıklamada da belirttiğimiz gibi her yatırımcımız istediği anda, gönül rahatlığıyla parasını çekebilir. Bitexen Teknoloji, dünya markası olmak için çıktığı yolculukta emin adımlarla ilerlemektedir.



SPONSORLUKLAR

Geçtiğimiz sene Türkiye Espor Federasyonu’na sponsor olduk. Bu sene de spor alanında Adana Demirspor, Kayserispor, Giresunspor ve Boluspor ile teknoloji iş birlikleri yaptık ve henüz kamuoyuna duyurmadığımız birçok iş birliğine imza atmaya devam ediyoruz.

SERMAYEMİZİ 5 KATINA ÇIKARDIK

Bu gelişmelerin bir gereği genel kurulumuzun aldığı kararla ödenmiş sermayemizi 5 katına çıkarttık. 25 Milyon Türk Lirası ödenmiş sermayemiz ile hizmetlerimizi genişleterek ülkemize ve ülkemizdeki dijital varlık ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz. Bu adım bizim için gurur verici ve mutluluk duyuyoruz. Türkiye’nin önde gelen FinTek firmalarından biri olarak, hedeflerimiz ve vizyonumuz doğrultusunda sektörel potansiyelleri detaylıca ele alıp birçok yenilikle kullanıcılarımızı mutlu etmeye devam edeceğiz.”

Bitexen Teknoloji A.Ş. Hakkında

2018 yılında İTÜ ARI Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde kurulan Bitexen Teknoloji A.Ş., geliştirdiği yenilikçi teknolojilerle, Türkiye’de FinTek sektörünün öncü şirketleri arasında yer alıyor. Türkiye’nin ilk yerli Coin’i olan EXEN Coin’i sektöre sunan şirket, Türkiye’nin en geniş ürün çeşitliliği ve işlem imkânı sunan Dijital Varlık Alım Satım Platformu Bitexen ile kullanıcılarına hizmet veriyor. Daha fazla bilgi için; https://www.bitexen.com/