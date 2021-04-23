- Haberler
- Gündem Haberleri
- Bitexen ve Giresunspor arasında teknoloji iş birliği
Bitexen ve Giresunspor arasında teknoloji iş birliği
- Haber Merkezi
- 23.04.2021 - 14:00
İTÜ ARI Teknokent’te geliştirdiği yenilikçi teknolojilerle, Türkiye’de FinTek sektörünün öncü şirketleri arasında yer alan Bitexen Teknoloji A.Ş. ile TFF 1. Lig’in önemli takımlarından Giresunspor arasında bir teknoloji iş birliği imzalandı.
Giresunluları ve Giresunspor taraftarlarını kripto parayla tanıştırmayı hedefleyen Bitexen Teknoloji, Giresunspor için oluşturacağı uygulamayla da çeşitli avantajlar sunmayı hedefliyor.
BITEXEN TEKNOLOJİ A.Ş HAKKINDA
2018 yılında İTÜ ARI Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde kurulan Bitexen Teknoloji A.Ş., geliştirdiği yenilikçi teknolojilerle, Türkiye’de fintek sektörünün öncü şirketleri arasında yer alıyor.
Türkiye’nin ilk yerli Coin’i olan EXEN Coin’i sektöre sunan şirket, Türkiye’nin en geniş ürün çeşitliliği ve işlem imkânı sunan Dijital Varlık Alım Satım Platformu Bitexen ile kullanıcılarına hizmet veriyor.