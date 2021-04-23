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Bitexen ve Giresunspor arasında teknoloji iş birliği

Bitexen ve Giresunspor arasında teknoloji iş birliği

Bitexen Teknoloji A.Ş., Giresunspor ile bir teknoloji iş birliğine imza attı. Bu anlaşmaya göre, Bitexen Teknoloji AŞ tarafından, Giresunspor’a ait bir mobil uygulama ve kripto para oluşturulacak.