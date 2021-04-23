Euro
10.0637
0.8%
Dolar
8.3355
0.36%
Altın
479.54
0.63%
Borsa
1.345
1.1%
Bitcoin
412.254
-8.18%
EXEN Coin
21.01
-8.17%
19ºC
İstanbul
Çok bulutlu 19 C
    Bitexen ve Giresunspor arasında teknoloji iş birliği

    Bitexen ve Giresunspor arasında teknoloji iş birliği

    Bitexen Teknoloji A.Ş., Giresunspor ile bir teknoloji iş birliğine imza attı. Bu anlaşmaya göre, Bitexen Teknoloji AŞ tarafından, Giresunspor’a ait bir mobil uygulama ve kripto para oluşturulacak.
    • Haber Merkezi
    • 23.04.2021 - 14:00
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    İTÜ ARI Teknokent’te geliştirdiği yenilikçi teknolojilerle, Türkiye’de FinTek sektörünün öncü şirketleri arasında yer alan Bitexen Teknoloji A.Ş. ile TFF 1. Lig’in önemli takımlarından Giresunspor arasında bir teknoloji iş birliği imzalandı.

    Giresunluları ve Giresunspor taraftarlarını kripto parayla tanıştırmayı hedefleyen Bitexen Teknoloji, Giresunspor için oluşturacağı uygulamayla da çeşitli avantajlar sunmayı hedefliyor.

    BITEXEN TEKNOLOJİ A.Ş HAKKINDA

    2018 yılında İTÜ ARI Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde kurulan Bitexen Teknoloji A.Ş., geliştirdiği yenilikçi teknolojilerle, Türkiye’de fintek sektörünün öncü şirketleri arasında yer alıyor.

    Türkiye’nin ilk yerli Coin’i olan EXEN Coin’i sektöre sunan şirket, Türkiye’nin en geniş ürün çeşitliliği ve işlem imkânı sunan Dijital Varlık Alım Satım Platformu Bitexen ile kullanıcılarına hizmet veriyor.

    Bitexen ve Giresunspor arasında teknoloji iş birliği #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir