Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği: Mühim olan fiyat değil

Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği: Mühim olan fiyat değil

Yağa gelen üst üste zamlardan sonra Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Başkanı, önemli olanın marketlerde yağı bulabilmek olduğunu söyledi.

Ayçiçek yağına art arda gelen fahiş zamlar kamuoyunun birinci gündemi oldu. Ürüne zincir marketlerde hemen hemen her ay zam geliyor.

Geçen yılın ilk çeyreğinde 25 lira olan 5 litrelik yağın fiyatı 75 liraya kadar yükseldi. Fiyatların 2021’de de yüzde 20’lere kadar artacağı tahmin ediliyor.

Artan fahiş fiyatlar üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Bu sorunu çözeğiz" açıklamasında bulundu.

Ayçiçek yağındaki yükseliş ile ilgi Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil açıklamalarda bulundu.

RS FM’de Atilla Güner’e fiyatlarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Büyükhelvacıgil, fiyatların önemli olmadığını söyledi.

ÖNEMLİ OLAN İNSANLARIN BULABİLİYOR OLMASI

Diğer ülkelerde insanların yağ bulamadıklarını belirten Büyükhelvacıgil "Mühim olan bir ürüne insanların ulaşabiliyor olması. Fiyat önemli ama bence ikinci derecede önemli. Avrupa'da, Amerika'da birçok ülke vatandaşları ürüne ulaşamadılar. Fiyat 75 lira değil 59 lira dolayında” dedi.