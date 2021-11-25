Bitlis kırsalında 6 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı, Eren Kış-7 operasyonları kapsamında Bitlis kırsalında 1'i turuncu, 1'i yeşil kategoride aranan 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

'Eren-Kış-7' operasyonları kapsamında, Bitlis'te 3 gün önce jandarma özel harekat ve jandarma komando birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 6 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.

Öldürülen teröristlerden birinin, Bitlis kırsalında örgütün sözde 'kadın sorumlusu' olarak faaliyet yürüten ve yeşil kategoride aranan Suriye uyruklu, 'Baharin Afrin' kod adlı Leyla Şeyho olduğu belirtildi.

1 MİLYON TL ÖDÜLLE ARANIYORDU

Bir diğer teröristin ise Bitlis kırsalında sorumlu düzeyde faaliyet yürüten 'Soreş Kars Roni' kod adlı Erhan Mingsar isimli terörist olduğu ve terörden arananlarda 1 milyon TL'ye kadar ödülle turuncu kategoride arandığı tespit edildi.

TEĞMEN BAKİ KOÇAK’IN ŞEHİT EDİLDİĞİ OLAYIN FAİLLERİNDEN

İçişleri Bakanlığı, terörist Erhan Mingsar’ın, 1 Haziran 2021 tarihinde Bitlis Tatvan Çavuşlar köyü bölgesinde Jandarma Teğmen Baki Koçak ve Güvenlik Korucusu Yücel Aki'nin şehit edilmesi, Jandarma Uzman Çavuş Akın Temel, Jandarma Uzman Çavuş Serdar Durak, Jandarma Uzman Çavuş Önder Turan ve Güvenlik Korucusu Ekrem Saz'ın yaralanması olaylarının faillerinden biri olduğunu duyurdu.

“ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMADI”

Bakanlığın açıklamasında, “Teröristlerin etkisiz hale getirilmesiyle şehitlerimizin kanı yerde kalmadı.” denildi.