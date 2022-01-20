Yoğun kar yağışı nedeniyle 1 metreyi aşan kar kalınlığı kenti olumsuz etkiledi, 332 köye ulaşıma kapandı. Kapanan yollar ise 75 kişilik personel tarafından açılmaya çalışılıyor.

Yoğun kar yağışı nedeniyle birçok ilimizde hayat durma noktasına geldi.

Bitlis merkezdeki kar kalınlığı 1 metreyi, yüksek kesimlerde ise 3 metreyi bulunca 332 köy yolu ulaşıma kapandı.

YOLLARIN AÇILMASI İÇİN EKİPLER, MÜCADELE VERİYOR

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şubesi'ne bağlı ekipler, kapalı yolları açmak için 10 ayrı şantiyede bulunan 75 personel ve 50 iş makinesi ile karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.

KARIN ARDINDAN SOĞUK VE TİPİ BEKLENİYOR

Meteoroloji yetkilileri ise kar yağışının öğle saatlerinde duracağını, yerini tipi ve soğuk havanın alacağını söyledi.

Bitlis merkezinde kar kalınlığı 1 metreyi aştı VİDEO



































