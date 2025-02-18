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AA

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "nitelikli dolandırıcılık" suçuna ilişkin çalışma yürüttü.

Bitlis merkezli çalışmada, kendilerini polis gibi gösteren 7 dolandırıcıya eş zamanlı operasyon düzenlendi.

UCUZ EŞYA İLANI VERDİLER

Teknik ve fiziki takip sonucu, ikinci el eşya satılan internet sitesine ucuz ev eşyası ilanı verip sahte kimlikle kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şüpheliler tespit edildi.

Bunun üzerine Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde belirlenen 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

68 DOLANDIRICILIK ORTAYA ÇIKTI

Yapılan aramalarda, 8 cep telefonu, 11 sim kart, çok sayıda hesap kartı ve dijital materyal ele geçirildi.

Operasyonla 68 dolandırıcılık olayının aydınlatıldığı belirtildi.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Yakalanan şahıslar, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

7 şüpheliden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.