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    Bitlis merkezli PKK operasyonu: 13 gözaltı

    Bitlis merkezli 2 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı.
    • DHA
    • 15.02.2022 - 18:58
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    Bitlis merkezli PKK operasyonu: 13 gözaltı

    Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince, silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 2 ilde operasyon düzenlendi.

    13 KİŞİ YAKALANDI

    Tatvan'da 1, Güroymak'ta 3, Ahlat'ta 10, Adilcevaz'da 1 ve Hizan içesinde 3, Diyarbakır'da ise 1 kişi olmak üzere 19 şüphelinin yakalanması için gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 13 kişi gözaltına alındı.

    EMNİYETTEKİ İŞLEMLER SÜRÜYOR

    Firari 6 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

    Bitlis merkezli PKK operasyonu: 13 gözaltı #1

     

     

     


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