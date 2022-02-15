Bitlis merkezli PKK operasyonu: 13 gözaltı

Bitlis merkezli 2 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince, silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 2 ilde operasyon düzenlendi.

13 KİŞİ YAKALANDI

Tatvan'da 1, Güroymak'ta 3, Ahlat'ta 10, Adilcevaz'da 1 ve Hizan içesinde 3, Diyarbakır'da ise 1 kişi olmak üzere 19 şüphelinin yakalanması için gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 13 kişi gözaltına alındı.

EMNİYETTEKİ İŞLEMLER SÜRÜYOR

Firari 6 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.