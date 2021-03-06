Bitlis şehidi Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir, son yolculuğuna uğurlandı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan askeri helikopterde şehit olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir'in cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi.

Türkiye, Tatvan'da şehit düşen askerlerini son yolculuğuna uğurluyor..

Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi morgundan alınan Astsubay Kidemli Başçavuş şehidin cenazesi, helallik alınmak üzere Onikişubat ilçesi Hartlap Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi.

Helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi, Mahalle Mezarlığı'na getirildi.

Cenaze törenine, şehit Demir'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra çok sayıda milletvekili, siyasi parti temsilcileri, kaymakamlar, belediye başkanları, protokol üyeleri katılarak baba Yaşar Demir ve diğer aile fertlerine başsağlığı diledi.

Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir son yolculuğuna uğurlandı VİDEO

BABA OCAĞINA ATEŞ DÜŞTÜ

kaza kırıma uğrayan askeri helikopterde bulunan 11 askerden biri olan Kahramanmaraşlı Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir’in (49) ailesini ayakta durmakta güçlük çekti.

Haberin ardından yürekleri yanan şehidin yakınlarını, yetkililer ile akrabaları teselli etti.

GERİDE VATANA EMANET 3 EVLAT KALDI

Şehidin baba ocağının bulunduğu sokak Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehit Demir'in evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Gözü yaşlı eş, eşini vedalarla uğurladı..

MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Şehidin dayısı emekli Müftü Ahmet Çelik'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Mehmet Demir'in naaşı, memleketi Kahramanmaraş'taki Mahalle Mezarlığı'nda bulunan şehitlikte toprağa verildi.

Cenazeden geriye kalan görüntüler ise yürekleri dağladı.