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    Bitlis şehitleri için Ankara'da devlet töreni

    Bitlis şehitleri için Ankara'da devlet töreni

    Bitlis'te kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan 11 askerimiz için Ankara'da devlet töreni düzenleniyor.
    • AA
    • 05.03.2021 - 14:07
    • Güncelleme : 05.03.2021 - 14:28
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    Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopterin düşmesi sonucu 11 askerimiz şehit oldu.

    Naaşları olay yerinden alınan kahraman şehitlerimizin Türk bayraklarına sarını tabutları ilk olarak Elazığ Havalimanı'na getirildi.

    ANKARA'DA TÖREN DÜZENLENİYOR

    Şehitlerimiz, burada düzenlenen uğurlama töreninin ardından cenaze töreni için dualarla Ankara'ya uğurlandı.

    Kahraman şehitlerimiz için şu sıralar Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde geniş katılımlı bir tören düzenleniyor.

    Helikopter kazasında şehit olan 11 askerin naaşı Ankara'ya getirildi VİDEO

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TÖRENE KATILIYOR

    Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, MHP lideri Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, kuvvet komutanları ve siyasi parti liderleri katılıyor.

    Bitlis şehitleri için Ankara da devlet töreni #1

    MEMLEKETLERİNE UĞURLANACAK

    Şehitlerimiz törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketlerine gönderilecek.

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    Bitlis şehitleri için Ankara da devlet töreni #3

    Bitlis şehitleri için Ankara da devlet töreni #4

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    Ayrıntılar geliyor...

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