Bitlis şehitleri için Ankara'da devlet töreni

Bitlis şehitleri için Ankara'da devlet töreni

Bitlis'te kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan 11 askerimiz için Ankara'da devlet töreni düzenleniyor.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopterin düşmesi sonucu 11 askerimiz şehit oldu.

Naaşları olay yerinden alınan kahraman şehitlerimizin Türk bayraklarına sarını tabutları ilk olarak Elazığ Havalimanı'na getirildi.

ANKARA'DA TÖREN DÜZENLENİYOR

Şehitlerimiz, burada düzenlenen uğurlama töreninin ardından cenaze töreni için dualarla Ankara'ya uğurlandı.

Kahraman şehitlerimiz için şu sıralar Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde geniş katılımlı bir tören düzenleniyor.

Helikopter kazasında şehit olan 11 askerin naaşı Ankara'ya getirildi VİDEO

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TÖRENE KATILIYOR

Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, MHP lideri Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, kuvvet komutanları ve siyasi parti liderleri katılıyor.

MEMLEKETLERİNE UĞURLANACAK

Şehitlerimiz törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketlerine gönderilecek.

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