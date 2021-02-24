İçişleri Bakanlığınca, Bitlis ve Siirt'te 781 personelin katılımıyla "Eren-11 Sehi Ormanları Operasyonu" başlatıldı.

Türkiye, sınır içi ve sınır ötesi operasyonlarla teröre karşı mücadelesini sürdürüyor.

İçişleri Bakanlığı'nın 11 Ocak tarihinde başlattığı Eren Operasyonları, Bitlis ve Siirt'te devam ediyor.

EREN-11 SEHİ ORMANLARI OPERASYONU

Bitlis ve Siirt'te barınan terör örgütü üyelerinin etkisiz hale getirilmesine yönelik Eren-11 Sehi Ormanları Operasyonu'nun başlatılması, Bakanlık tarafından duyuruldu.

Bitlis ve Siirt'te Eren-11 Sehi Ormanları Operasyonu başlatıldı ViDEO

781 PERSONEL GÖREV ALIYOR

Eren-11 Sehi Ormanları Operasyonu'nda, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 51'i operasyonel tim olmak üzere 781 personelin görev alacağı belirtildi.





"EREN OPERASYONLARI, HALKIMIZIN DESTEĞİYLE DEVAM EDİYOR"

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bölücü terör örgütünü ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Bitlis ve Siirt İllerinde “EREN-11 SEHİ ORMANLARI” Operasyonu başlatıldı.





Operasyonda Bitlis İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (781) personel [(51) operasyonel tim] görev alıyor.





Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 11 Ocak 2021 tarihinde başlatılan Eren Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor."