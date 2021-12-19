Kar yağışının şiddetli olduğu bölgelerden Bitlis ve Sivas'ta, 89 köy yolu için karla mücadele çalışması başlatıldı.

Yurt genelinde birkaç gündür yağışlı hava etkili olurken, bazı bölgeler kar yağışıyla beyaza büründü.

Bu bölgelerden biri Sivas biri ise Bitlis oldu.

İki ilde günlerdir devam eden kar yağışı ise hayatı olumsuz etkiledi.

BİTLİS'TE 50 KÖYE ULAŞIM SAĞLANAMIYOR

Bitlis'te kar kalınlığının kent merkezinde 25, yüksek kesimlerde ise 50 santimetreye ulaştığı belirtilirken, kapanan köy yollarının açılması için İl Özel İdaresi, 50 iş makinesi ve 75 personelle karla mücadele çalışması başlattı.

Belediye ekipleri de yolların açık kalması için mahalle aralarıda sürekli karla mücadele çalışması yapıyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurtkan, kapanan köy yollarının en kısa sürede yeniden ulaşıma açılacağını belirterek, “Bitlis ve ilçelerinde 10 ayrı şantiye oluşturduk. Bu şantiyelerde 75 personel ve 50 iş makinesi ile bu yıl boyunca karla mücadele çalışması yapacağız.” dedi.

SİVAS'TA DA 39 KÖY YOLU KAPANDI

Sivas'ta ise il genelinde 39 köy yolu kullanılamaz hale geldi.

Sivas İl Özel İdaresi ekipleri Doğanşar, İmranlı, Koyulhisar, Suşehri ve Ulaş'a bağlı köylerdeki kapanan yolların açılması için çalışma başlattı.

Bitlis ve Sivas'taki köy yollarına kar engeli