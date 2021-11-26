Bitlis'li şehitler kabirleri başında anıldı

Ahlat Şehitliği'nde düzenlenen anma programının ardından Kaymakam Fikret Dağ eşliğinde fidan dikimi gerçekleştirildi.

Ahlat Şehit Aileleri ve Gaziler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından ilçenin Tunus Mahallesi’ndeki Abdurrahman Gazi Mezarlığı’nda bulunan Ahlat Şehitliğinde anma programı düzenlendi.

ŞEHADETLERİNİN YIL DÖNÜMÜ

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde Hani ilçesinde şehit olan Piyade Çavuş Erdoğan Gökbulak ve Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye’nin kuzeyinde çıkan çatışmada şehit olan Kıdemli Astsubay Başçavuş Halit Topuz, şehadetlerinin yıldönümünde Bitlis’in Ahlat ilçesindeki kabirleri başlarında anıldı.

KAYMAKAM VE KURUM AMİRLERİ KATILDI

Programa; Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Ahlat İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hasan Emrah Alkan, kurum amirleri ve şehit aileleri katıldı.

FİDAN DİKİMİ YAPILDI

Kur’an-ı Kerim’in okunması ve dualar edilmesinden sonra Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, şehit aileleri ve kurum amirleri Uludere köyünde bulunan Şehit Halit Topuz İlkokulunu ve Kale Mahallesi’ndeki Şehit Erdoğan Gökbulak İlköğretim Okulunu ziyaret ederek öğrencilerle birlikte okul bahçelerine fidan dikimi yaptı.