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    Bitlis'li şehitler kabirleri başında anıldı

    Ahlat Şehitliği'nde düzenlenen anma programının ardından Kaymakam Fikret Dağ eşliğinde fidan dikimi gerçekleştirildi.
    • İHA
    • 26.11.2021 - 14:40
    • Güncelleme : 26.11.2021 - 14:43
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    Bitlis'li şehitler kabirleri başında anıldı

    Ahlat Şehit Aileleri ve Gaziler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından ilçenin Tunus Mahallesi’ndeki Abdurrahman Gazi Mezarlığı’nda bulunan Ahlat Şehitliğinde anma programı düzenlendi.

    ŞEHADETLERİNİN YIL DÖNÜMÜ

    Diyarbakır'ın Hani ilçesinde  Hani ilçesinde şehit olan Piyade Çavuş Erdoğan Gökbulak ve Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye’nin kuzeyinde çıkan çatışmada şehit olan Kıdemli Astsubay Başçavuş Halit Topuz, şehadetlerinin yıldönümünde Bitlis’in Ahlat ilçesindeki kabirleri başlarında anıldı.

    Bitlis li şehitler kabirleri başında anıldı #1

    KAYMAKAM VE KURUM AMİRLERİ KATILDI

    Programa; Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Ahlat İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hasan Emrah Alkan, kurum amirleri ve şehit aileleri katıldı.

    Bitlis li şehitler kabirleri başında anıldı #2

    FİDAN DİKİMİ YAPILDI

    Kur’an-ı Kerim’in okunması ve dualar edilmesinden sonra Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, şehit aileleri ve kurum amirleri Uludere köyünde bulunan Şehit Halit Topuz İlkokulunu ve Kale Mahallesi’ndeki Şehit Erdoğan Gökbulak İlköğretim Okulunu ziyaret ederek öğrencilerle birlikte okul bahçelerine fidan dikimi yaptı.

    Bitlis li şehitler kabirleri başında anıldı #3

    Bitlis li şehitler kabirleri başında anıldı #4

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