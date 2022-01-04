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    Bitlisli yetiştiriciler, mandalarıyla kaplıca sularına giriyor

    Nemrut Dağı eteklerindeki Budaklı Kaplıcası, özellikle kış aylarında mandalarla doluyor. Bölgede yaşayan yetiştiriciler, sık sık mandalarını sıcak suya getiriyor.
    • DHA
    • 04.01.2022 - 09:40
    • Güncelleme : 04.01.2022 - 10:29
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    Bitlisli yetiştiriciler, mandalarıyla kaplıca sularına giriyor

    Bitlis'in hava sıcaklığının sıfır altında 20 derece olduğu bölgede mandalarla kaplıcaya giren gençler, sıcak suda eğlenirken çevredekiler de merakla takip ediyor.

    BUDAKLI KAPLICASI, GENÇLERİN EĞLENCE MEKANI OLDU

    Nemrut Dağı eteklerindeki doğal Budaklı Kaplıcası, özellikle kış aylarında mandalarıyla sıcak suya giren gençlerin eğlence mekanı oluyor.

    Bitlisli yetiştiriciler, mandalarıyla kaplıca sularına giriyor

    SU SICAKLIĞI 40 DERECE

    Bölgedeki manda sahipleri, sık sık sıcak suyu seven mandalarıyla kaplıcanın yolunu tutuyor. Gençler, su sıcaklığının 35- 40 derece olduğu kaplıcada hayvanları ile yüzmenin keyfini çıkarıyor.

    KAPLICALAR, MANDALARIN SÜT VERİMLİLİĞİNİ ARTIRIYOR

    Mandalarını düzenli olarak sıcak suya getiren Muhammed Tören, kaplıcanın hayvanlarına iyi geldiğini söyledi.

    Tören, kış aylarında haftanın en az 2 günü mandalarını sıcak suya getirdiğini, hem temizlendiklerini hem de stres attıkları için süt verimlerinin arttığını belirtti.

    Bitlisli yetiştiriciler, mandalarıyla kaplıca sularına giriyor #1

    Bitlisli yetiştiriciler, mandalarıyla kaplıca sularına giriyor #2

    Bitlisli yetiştiriciler, mandalarıyla kaplıca sularına giriyor #3

    Bitlisli yetiştiriciler, mandalarıyla kaplıca sularına giriyor #4

    Bitlisli yetiştiriciler, mandalarıyla kaplıca sularına giriyor #5

    Bitlisli yetiştiriciler, mandalarıyla kaplıca sularına giriyor #6

    Bitlisli yetiştiriciler, mandalarıyla kaplıca sularına giriyor #7

    Bitlisli yetiştiriciler, mandalarıyla kaplıca sularına giriyor #8

    Bitlisli yetiştiriciler, mandalarıyla kaplıca sularına giriyor #9

    Bitlisli yetiştiriciler, mandalarıyla kaplıca sularına giriyor #10


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