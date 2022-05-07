Bitlis'te 1 kilo patlayıcı ele geçirildi

Kentte görevli jandarma; teröristlere ait 1 kilo plastik patlayıcı tespit ederek kullanılamaz hale getirdi.

Kahraman Mehmetçik, terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, nokta istihbaratına dayalı olarak bir operasyon düzenledi.

Patlayıcı ve roketatar başlığı bulundu

Üçevler köyü kırsalındaki operasyonda, toprağa gömülü 1 kilo plastik patlayıcı, 10 metre infilaklı fitil, kesilmiş roketatar harp başlığı ele geçirildi. Malzemelerin tamamı imha edildi.

DHA'nın haberine göre operasyonu ise İçişleri Bakanlığı duyurdu.

Açıklamada, "Terörle mücadele operasyonlarına bölge halkımızın da desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde devam edilmektedir" denildi.