Bitlis'te 122 kaçak göçmen yakalandı

Jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, yol uygulamalarında 122 kaçak göçmen yakalandı.

Bitlis’te, kaçak göçmenlere yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor…

Valilik tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca göçmen kaçakçılığı yapan şahısların takibi hakkında yürütülen faaliyetlerin devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"6 ile 22 Şubat 2022 tarihleri arasında jandarma sorumluluğunda bulunan kontrol noktalarında yol kontrol uygulamaları icra edilmiştir. Yapılan yol kontrol uygulamaları neticesinde; 2 adet şehirlerarası taşımacılık yapan otobüs, 1 adet kamyon, 2 adet minibüs, 2 adet otomobil ve 1 adet ticari takside yurda yasadışı yollarla girdiği tespit edilen 122 düzensiz yakalanmıştır.

ELE GEÇİRİLENLER

Göçmenler üzerinde yapılan kontrolde 3 adet sahte pasaport, 14 adet sahte yol izin belgesi tespit edilmiştir.

FİRMALAR HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Bitlis, Tatvan, Güroymak, Ahlat ve Adilcevaz cumhuriyet başsavcılıklarının talimatıyla göçmenlere organizatörlük yaptığı tespit edilen 11 şüpheli ve şehirlerarası taşımacılık yapan firmalar hakkında adli işlemler başlatılmıştır. Yakalanan 122 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Bitlis İl Göç İdaresine teslim edilmiştir.”