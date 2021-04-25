Bitlis'te 4,1 büyüklüğünde deprem

Bitlis'in Hizan ilçesinde saat 12.39'da 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Bitlis'in Hizan ilçesinde 4,1 büyüklüğündeki depremle sarsıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, depremin saat 12.39'da meydana geldiği belirtildi.

CAN YA DA MAL KAYBI YOK

Şu ana kadar herhangi bir can ya da mal kaybının söz konusu olmadığı öğrenilirken, buna dair bir bilgi de paylaşılmadı.

AFAD, gelişmelerin takip edildiğini aktardı.