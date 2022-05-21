Bitlis'te 430 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, Bitlis'te el yapımı patlıcıyı düzeneklerinde kullanılmak üzere 430 kilogram amonyum nitrat ele geçirilerek, imha edildiğini duyurdu.

Bir istihbaratı değerlendiren Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bitlis-Merkez ilçe Yukarı Ölek köyü Azdinan Sırtı kırsalında operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda; toprağa gömülü vaziyette 11 adet 30 litrelik bidonlar halinde hazırlanmış, mazot ile güçlendirilmiş toplam 430 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi.

Emniyet alınarak imha edildi

El yapımı patlayıcı düzeneklerinde kullanılmak üzere hazırlanan amonyum nitrat, emniyetli bir şekilde imla edildi.

DHA'nın haberine göre İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Terörle mücadele operasyonlarına bölge halkımızın da desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde devam edilmektedir" denildi.





